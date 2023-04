【明報專訊】繼日前有消息指夏里遜福(Harrison Ford)主演的《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)將在5月16日揭幕的第76屆康城影展首映後,《無間道風雲》馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導新片《花月殺手》(Killers of the Flower Moon),集合《鐵達尼號》里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)、羅拔狄尼路(Robert De Niro)、《鯨》出爐奧斯卡影帝班頓費沙(Brendan Fraser)及《犬山記》謝西派蒙斯(Jesse Plemons)等主演,大會前日亦表示將於5月20日在康城舉行世界首映,屆時台前幕後將亮相。馬田史高西斯舊作《的士司機》曾贏得1976年康城影展最高榮譽金棕櫚獎,並於1998年擔任評審團主席。不過大會未有表明《花月殺手》是否競賽電影。

《花月殺手》講述1920年代美國奧克拉荷馬州一個部落土地發現石油後發生連串命案,預計今年10月6日在美國小量戲院開畫,上映兩星期後會增加放映戲院數目,之後將在影視串流平台AppleTV+上架。