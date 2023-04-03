鄭裕玲離巢多工作 樂與不同藝人合作

【明報專訊】鄭裕玲（Do姐）與陳宗澤（CY）昨日出席《維港復活節帽子巡遊》活動，巧遇謝天華與4歲半女兒Mia為活動表演跳舞，Do姐大讚Mia跳舞不錯，靚女又活潑；謝天華替離巢無綫後過新生活的Do姐開心。

Do姐直認回復自由身後接到不少新工作，過得充實且開心。是否收入也增長？她說：「不是計這些，最緊要開心。」Do姐表示很樂意在拍攝或活動中，跟更多不同藝人合作。她將到外地拍HOY TV旅遊節目，最近忙於執行李，「好彩我由2014年開始拍旅遊節目，去過不同地方，已累積經驗，執行李都有點心得」。

謝天華自認呷醋外父

謝天華讚女兒第一次公開表演，具拍子感和沒有怯場，女兒事前在家有要求他陪伴練舞。是否遺傳了他的跳舞細胞？他笑稱不知道，但見Mia拖着男孩跳舞，有點妒忌，「有點不慣，她在家攬住個氣球說是他男朋友。唉！做爹哋就會知這種心情」。是呷醋外父？謝天華承認，「是的。我都唔知點解，但見到她慢慢長大都開心」。他透露8歲長子謝浩飛愛跳街舞，但相信舞技不及他好。

會否讓子女繼承衣缽？謝天華說：「言之過早，最緊要他們有興趣，現在主要讓他們郁下，健康一點，不要經常攞住iPad。」復活節假期間，他將赴澳門開騷，如果子女不用上課會同行。

記者：鍾一虹