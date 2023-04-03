陳卓賢盼今年開個人演唱會 澄清無認退粉潮 呂爵安《三分甜》冧粉絲

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）與陳卓賢（lan）、洪嘉豪、王菀之前晚參與《POPFEST HKT西九音樂節》，Edan戴蝴蝶髮夾獻唱女團Lolly Talk的《三分甜》，扮可愛跳舞冧粉絲，還主動重提MIRROR被指「退粉」潮一事，澄清無承認過，認為就算有人「退粉」是個人選擇，粉絲有去就有來，毋須刻意吸納「離心」粉絲歸隊。陳卓賢透露想開個人演唱會，希望今年內實行。

記者：柯美

攝影：林祖傑

lan稱《12怪盜》有飈車戲

Ian與Edan為音樂節壓軸演出，lan先出場唱6首歌，表示很久沒唱那麼多首歌，有點緊張。他承認很想開個人演唱會，因有很多自己創作的歌，知道概念和起承轉合，想有機會現場演繹，希望今年內能實行。會否希望公司多為他的歌宣傳？Ian說：「公司會的，我沒特別向公司反映，粉絲已反映，我聚焦在音樂方面，相信公司不會不幫我宣傳。」說到MIRROR合演電影《12怪盜》，Ian透露其角色比較斯文，靠動腦筋，不用打鬥，自爆有飈車戲分，「好興奮，跟飛車特技組開會時已覺得好玩，不擔心危險，做足安全措施」。

扮病整蠱觀眾失敗

Edan接着演出，主持駱振偉先叫觀眾聽Edan的錄音，Edan聲音低沉說：「大家好，我是Edan，突然有些不舒服，未必能和大家見面。」之後笑說：「愚人節快樂，我撐不下去。」當他現身舞台，即掀起全晚高潮，笑問：「有冇觀眾相信？沒有，有冇搞錯！我想過很多整蠱方法，例如個咪無聲、琴無聲，但冇人相信，可能狼來了。」他自彈自唱《E先生連環不幸事件》，之後唱《三分甜》和舞蹈員戴上蝴蝶髮夾勁歌熱舞，扮可愛冧粉絲，引得粉絲尖叫。

Edan重提MIRROR被指有「退粉」潮一事，「近日話有『退粉』潮，我冇承認過，但很多facebook（帖文）話Edan承認『退粉』潮，但不緊要，莫生氣。不過『退粉』也是個人選擇，就算『退粉』都存在愛的宇宙裏」。他接着唱出《Loverse》，並以《My Apple Pie》結束演出。

Edan受訪時表示難得愚人節開騷，才「愚」樂大家，但大家都不相信。談到重提MIRROR「退粉」潮，Edan澄清，「上次訪問係問我有冇『退粉』潮，我話『係咩？有咩？我唔知』意思被誤會了，不過唔緊要，我再講過，冇覺得有『退粉』潮，這個言論是因為見到有人在社交網出售幾張應援圖，不是集體現象。由出道到現在都會有粉絲唔再追隨，我覺得唔係咁大件事，我們不覺得真的有『退粉』潮。」

如何將粉絲吸納回來？Edan覺得毋須吸納，粉絲仍在，有走就有來，「不如話怎樣吸多些粉絲，繼續做好些作品及出多些好歌，好似今次個騷有其他歌手粉絲，他們覺得我跳唱幾好、幾搞笑，每次表演都是珍貴機會，不會計算要吸粉絲。」他透露稍後MIRROR全員會一起現身活動。

洪嘉豪鼻敏感 表演未如理想

洪嘉豪打頭陣演出，粉絲大叫「好靚仔」又叫他除衫。他近日因鼻敏感，服用太多類固醇令聲音有點乾，自覺表演未如理想，但已盡力。對於MIRROR被指有『退粉』潮，問他會否趁機吸納粉絲？洪嘉豪反問是否真有其事，並稱：「我只希望粉絲對我不離不棄。」他認為有更多人聽自己的歌是好事，但不會見隔籬漏水，就乘機吸納，「我與MIRROR不熟，只跟AK（江𤒹生）較熟，不會這樣想」。

王菀之趁機在台上宣傳5月西九的演出，她說：「這個騷用很多心機和勇氣去做，做創作有可能遇到困難，放棄就去不到目的地，不放棄就要與內心的小孩連結，那就是純真的初心，拖着自己小孩渡過每個難關。」