泰劇《深藍之吻》主角香港粉絲見面會 Tay壓爆道具 New炮製暗黑料理

【明報專訊】泰國人氣BL劇《深藍之吻》男主角Tay與New昨日來港舉行粉絲見面會。兩人在台上大玩遊戲，互餵對方吃「暗黑料理」，Tay更成為「破壞王」兩度壓爆遊戲道具。Tay與New大讚香港粉絲可愛及窩心，異口同聲表示希望結識香港明星成龍與劉德華。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

Tay與New於2016年參演泰劇《愛我你再親親我》（Kiss Me Again），大受歡迎，2019年二人更上層樓，擔任主角合演BL劇《深藍之吻》（Dark Blue Kiss）。該劇延續《愛》劇故事，講述Tay與New成為情侶後，New為幫補家計，當補習老師，他的學生卻是男友Tay的宿敵，此事令Tay與New的感情出現危機。

提議與粉絲去北極

Tay與New昨日在港舉行粉絲見面會，數百粉絲捧場。二人從觀眾席登場，合唱歌曲《千星傳說》，全場粉絲即時尖叫。Tay與New用廣東話打招呼，稱很開心到訪香港。Tay透露之前遊覽過維港及到淺水灣祈福，笑言下次想與粉絲一齊去旅行，又提議去北極，因地方較大，可容納所有香港粉絲。談到最喜歡的香港美食，自爆嗜甜的New表示最喜歡吃格仔餅及雙皮奶。Tay自言食量大，但只會吃正餐不愛吃零食，還叫粉絲不要送零食給New，因對方要減肥，可是New反駁「我不用減肥」。

Tay與New在見面會大展「廚藝」，各自製作「暗黑料理」餵對方「品嘗」。兩人先展現默契，互相替對方著圍裙，不過Tay似乎有心整蠱New，後者的圍裙被綁到上頸，使他周身不自在。New炮製撈麵，加入朱古力豆及醋，Tay仍畀足面New，大讚「好味」。輪到Tay製作燒味飯，稱要「大報復」，於是加入糯米飯及粟一燒，Tay還想加醋，但被New阻止。之後兩人玩「恐怖箱」遊戲，要鬥快猜對箱中食物，玩得投入的Tay兩度壓爛木箱，他被自己的破壞力嚇到跌坐地上，在旁目擊的New則露出無奈表情，場面搞笑。

想見成龍劉德華

Tay與New分別獨唱歌曲《Unmovable》及《阻擋我的愛》，最後二人再合唱《沒有定義》。活動尾聲兩人回答粉絲的提問。被問到想送什麼禮物給對方，台下有粉絲大叫「結婚證書」，Tay稱想送銀包給New。被問到若不當藝人，最適合什麼職業？有粉絲大叫「老公」，Tay笑言「老公」不是職業，稱New很有眼光，適合做投資顧問，New則大讚Tay口才好可做銷售員。

活動結束後，Tay與New接受本地傳媒訪問，大讚香港粉絲可愛及窩心。他們透露今年會再以「情侶檔」合演BL劇《Cherry Magic》，5月開鏡，新劇改編自日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》，正密鑼緊鼓籌備，他們也很期待。Tay又謂非常欣賞成龍與劉德華，若有機會想跟他們見面。