《鈴芽之旅》勢破《你的名字》紀錄

《鈴芽之旅》在多個國家及地區均錄得佳績。

【明報專訊】韓國傳媒報道，日本動畫《你的名字》導演新海誠新作《鈴芽之旅》，今年3月8日在韓國上映，截至前日（1日），連續25天穩守單日票房冠軍，前日錄得27.8萬人次入場，大比數抛離亞軍新片《龍與地下城：盜亦有道》5.2萬入場人次。

《鈴芽之旅》在韓國累計356.6萬觀看人次，進帳369.9億韓圜（約2.2億港元），有望日內超越新海誠另一作品《你的名字》380萬觀看人次，取代《你》片成為韓國史上最賣座日本電影亞軍，目前在當地最賣座的日本片是435萬入場人次的動畫《The First Slam Dunk》。

《鈴芽之旅》去年11月在日本上映，截至上月底累收143億日圓（約8.45億港元），跟《你的名字》250億日圓（約14.7億港元）成績仍相距甚遠。不過《鈴》片在內地亦報捷，除蟬聯票房冠軍，截至昨晚上映10日累收超過5.5億人民幣。

《龍與地下城》美開畫收1.19億

提起《龍與地下城：盜亦有道》，該片上周五在美國開畫，單日收1530萬美元（約1.19億港元）力壓《殺神John Wick 4》，成為票房冠軍，預計首周末可進帳4000萬美元，成績理想。《殺》片在美國上映8日，突破1億美元大關，全球票房則有1.69億美元（約13億港元）。