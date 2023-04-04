再拍拖揀成熟大男人 陳泳伽想小鳥依人被照顧

【明報專訊】女團COLLAR成員陳泳伽（Winka）近日宣傳首支個人單曲《一手造成》，自認不太懂愛另一半的她，透過新歌將自身愛情經歷跟大家分享。Winka承認與拍拖6年的男友分手感可惜，感情終結雙方都有份一手造成，少了陪伴是主因之一，彼此溝通和了解減少了，摩擦從而增長。

承認有了解對象

現時處於復元狀態的Winka稱，需要再多了解自己才開展新一段感情，「現在有了解對象，但我不會很倉卒在一齊。覺得一段關係慢慢建立比較好，對方要接受到我的工作性質和相處模式先，不要因一時很愛就衝動在一齊，這樣不會有好結果。我做這行的要求係會自私一點，會希望另一半體諒和了解，但對方做不到又不是錯，所以需要時間磨合」。

Winka承認以前是愛「說教」的女朋友，感覺有點像湊仔，對方有時會感到很無奈，其實她也不喜歡這樣的自己，會很攰。若遇到下一段感情，她希望對方是較大男人性格，可照顧她，「其實我都想做小鳥依人。外貌端正便可，年紀大一點無所謂，最緊要無代溝就可以」。她直認是戀愛大過天的人，只要遇到一個心心眼的對象，就會覺得對方很好，眼中只有他。

受G.E.M.啟發追尋歌手夢

Winka在中學時期為照顧胞弟與病母輟學打工掙錢養家，縱使生活艱難，仍堅持追尋歌手夢，從Busking唱到現時成為真正歌手。不少粉絲替她苦盡甘來感開心，Winka表示除了多謝自己沒有放棄，也多謝身邊每一名惜她和支持她的人，下一個夢想，希望3年內能夠舉行個人演唱會。

Winka很欣賞鄧紫棋（G.E.M.），表示她的唱歌生涯是受G.E.M.啟發，對方的信念、生命力影響她很深，「我曾在教會見過她，但沒有合照，因我內心深處希望有一日，光明正大用歌手身分跟她合作，再告訴G.E.M.，她對我的影響，這樣會更有意義」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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