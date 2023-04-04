【開箱】《瞞天劫》 渣男奪寶黑吃黑 空姐報復局中局

【明報專訊】影視串流平台Netflix在港上架的印度片，雖然數目不多，但不乏水準之作，獲頒奧斯卡最佳主題曲的《革命雙雄》便是一例，剛於3月24日上架的印度犯罪片《瞞天劫》（Chor Nikal Ke Bhaga），隨即登上Netflix非英語電影收視季軍，在影評網站「爛番茄」專業評分只有57%勉強及格，反映劇情粗疏未能通過影評人把關，然而影迷給予89%極佳口碑，全賴故事緊湊結局痛快，符合普羅大眾口胃。

渣男偷食激嬲女友

《瞞天劫》顧名思義涉及一宗瞞天過海式的劫機事件，故事講述印度空姐妮哈（雅米高譚飾）為了幫助男友安吉（桑尼卡沙爾飾）償還舊債，計劃在高空4萬呎上偷走巨額鑽石，豈料航班遭人劫機，令計劃完全失控，安吉人財兩失後才發現，精心策劃這場「黑吃黑」事件的竟是身邊人，只為報復渣男偷食。

電影由男女主角認識過程揭開序幕，妮哈任職空中服務員，在某個航班上「偶遇」商人安吉，男方對她一見鍾情，展開熱烈追求，拍拖未幾女方懷孕，安吉隨即求婚，以為人生就是如此幸福美滿？其後發現男友遭人恐嚇，根據他的說法，兩年前經營鑽石保險公司，因職員遺失市值2億的鑽石，於是遭物主追討賠償，強迫他偷取同等價值的鑽石，妮哈無奈答應幫助未婚夫犯案。

空中盜竊遇上劫機

安吉計劃在飛往新德里的航班上，來個偷龍轉鳳，把客人的鑽石換掉，以為神不知鬼不覺，怎料航班起飛後才發現同黨並沒登機，更糟糕的是，3名宗教狂熱份子突然現身劫機，要求印度政府釋放政治犯阿迪米爾，並把航班轉往庫魯，令情况變得複雜。

經過一輪混戰後，安吉總算拿到鑽石，3名劫機者亦遭空中警員開槍擊斃，當航機抵達庫魯機場，安吉隨即把鑽石交到同黨手上，以為任務完成鬆一口氣？接頭人卻鑑定鑽石屬於假貨，到底過程哪裏出錯？另一方面，警方登上航機調查，發現機上根本沒有屍體，所謂「空警」亦是冒牌貨，著陸後已迅速離開現場。然後鏡頭一轉，重回妮哈懷孕後到安吉登機前一段時間，好讓觀眾明白整宗劫機事件的來龍去脈，原來一切都是局中局。

節奏明快難掩犯駁

電影節奏明快，由主角邂逅到求婚、男方遭人恐嚇、女友同流合污，過程流暢自然，尤其劫機過程，編劇不斷「扭橋」，令觀眾難以猜測劇情走向。直至劫機事件圓滿解決，以為告一段落，原來安吉與觀眾都被妮哈騙倒了，故事後續大快人心，而開放式結局亦符合Netflix電影傳統，假如收視理想，隨時開拍續集。

雖然導演Ajay Singh刻意急速推進劇情發展，但觀眾仍能看穿故事犯駁處處，例如妮哈跟蹤安吉到酒店，目睹男友跟小三站在窗邊親熱，莫非他有心讓女友揭發姦情，然後展開復仇計劃？又例如鑽石失竊後，軍方封鎖機場接手調查，竟然沒有想過檢查乘客行李，任由妮哈一伙攜贓離去？最後安吉遭失物主人認定監守自盜，僅是痛打一頓便釋放他，好讓他可以大搖大擺出院然後出言挑釁妮哈，為開拍續集而夾硬埋下伏線？類似舖排實在粗疏得令人失笑，但若只為消磨時間，《瞞天劫》仍值得一看。