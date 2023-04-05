為拉隊離場風波拆彈 呂爵安柳應廷盼鏡粉團結互尊重

【明報專訊】男團MIRROR個別成員近日頻頻曝光，有出席電影宣傳活動或參與音樂節演出，對於最近有關MIRROR的負面報道，如「退粉潮」、收費的周年活動惹批評，呂爵安（Edan）與楊樂文（Lokman）等近日要應付傳媒追訪。昨日Edan與柳應廷（Jer）出席電影《死屍死時四十四》謝票活動，又要為日前《西九音樂節》「姜糖」與「神徒」（粉絲暱稱）掀起的小風波「拆彈」。事源當晚盧瀚霆（Anson Lo）在台上演出時，部分「姜糖」被指睇完姜濤表演便拉隊離場。Edan說MIRROR是命運共同體，大家齊上齊落，應互相尊重。

昨日Edan與Jer在電影謝票活動上再成為追訪焦點，被問及近日MIRROR的是非。有指兩人是敵友關係，合作電影，又一起爭金像獎最佳新人，兩人為此齊表立場：「我們只是友，不是敵，MIRROR兄弟互相欣賞和支持，不會只在乎獎項，將獎項視如浮雲。」

「大家同一團 是命運共同體」

對於姜濤與Anson Lo日前在《西九音樂節》演出發生小風波，「姜糖」睇完姜濤演出便拉隊離場，對接住出場的Anson Lo不留情面。Edan與Jer表示不在現場，不清楚情况，若真有其事就不是太好，認為每個人都應該跟其他人互相尊重，「當然每個人都有自由和選擇，亦可能有其他事要做，要離開都無問題，最緊要尊重每個單位」。提到Edan與陳卓賢（Ian）亦有在音樂節表演，他們的粉絲沒拉隊離場情况，Edan表示事前沒跟Ian溝通或教育粉絲，不過有聽到粉絲睇騷時先後舉兩人的名牌，認為這種風氣好好，「大家是同一團，是命運共同體，大家齊上齊落，大家互相支持，其實是好好和好開心的事」。

Edan開Live講清楚 Jer身教做榜樣

Jer回想MIRROR演唱會，隊員輪流出場表演，粉絲會將燈牌轉換不同名字和色調，就是想將所有粉絲連繫在一個群體，不分你我。Edan續說：「我們經常說要團結，若粉絲都團結起來，我們的力量就會更大。（成員之間會否幫手調停粉絲問題？） 相信每個成員各有做法，我不便評論點做，而且之前未試過類似情况，我們成員之間沒溝通過，或者我可以開Live講講，老實講，大家都覺得偶像要教粉絲，有時不是講完大家就會聽，只能夠盡力，起碼讓大家知道我們希望的模樣是怎樣，大家跟不跟就自由選擇。」Jer希望找機會跟隊友討論相關議題，他會採取身教，盼影響到其他人，「我去睇騷不會中途離場，而且亦會低調，不會跟觀眾影合照，希望專心睇表演，不騷擾到表演者」。至於Edan剛推出個人服裝品牌，網上發售出現冧server情况，他表示正跟團隊溝通和改善，目的做到令顧客有舒服體驗。

MIRO可免費睇見面會直播

MIRROR官方歌迷會早前公布5月27日舉辦《Hi MIRO！見面會》遭鏡粉狠批，幾萬會員需登記再抽籤爭3600個位，抽籤成功亦要畀480元入場費，惹來掠水和不公平的說法。官方昨日宣布網上平台MakeALive將於活動當日，凡持有2022年MIRO會籍的粉絲，或會籍已過期，亦可登記免費收看見面會直播，不過仍有質疑做法不公平。Jer說：「公司制度，我們不干涉點收錢，我們只是小薯茄，會盡力建議，其實開通網上免費睇是開心事，可以跟未能入場粉絲交流。」Edan覺得不存在不公平，「畀錢入場粉絲可以感受現場氣氛，其他粉絲未能入場，也不需要失望，可以在網上免費睇騷」。

免費睇網上直播消息公布後，有歌迷會會員留言：「終於感受到做Miro有被尊重。」也有人許願，希望鏡頭平均清楚看見每一個成員，證明MIRROR是12個人。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳