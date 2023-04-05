慈善義賣逾8000件貨品 陳慧琳：善款愈多愈好

【明報專訊】陳慧琳（Kelly）今日起在尖沙嘴舉辦二手衫慈善義賣活動，為期8日，收益全數撥捐「陳慧琳兒童助學基金」。Kelly昨日率先到義賣場打點，問會否坐鎮做生招牌？她笑說：「如果我在場就變成歌迷會聚會了，大家顧着拍照，就無人購物，或者清完第一批貨品，我再拿第二批來，務求清貨。」

兩子將捐出玩具拿回家

場內貨品擺設由Kelly設計，上月20號已開始執貨，感謝老公前來幫手佈置，場內有逾8000件貨品，六七年前開始儲，包括她的衣服、手袋、鞋履，以及兩子從BB至今的衣物、玩具及BB牀；由於上次義賣手袋受歡迎，所以今次特意放在當眼位，更割愛捐出一個復刻版名牌手袋；Kelly說這個袋方便又好用，曾陪她們全家到英國旅行及探望雷頌德，除了有陣英國味，還記錄一家人的開心時刻。提到她的服裝，普通身形難駕馭？Kelly笑說：「可以剪短的，我的裙、牛仔褲賣咁平，自己剪短便可以穿。（如何𧨾兒子捐出玩具？）他們早幾天來過，把一些玩具拿回家，真的激死，因有些玩具已收藏很久，他們見到覺得是新玩具。」

Kelly表示上次辦二手衫慈善義賣籌得過百萬善款，今次貨品增多，希望籌得更多，總之愈多愈好。她指在疫情期間，其兒童助學基金以現金資助超過500個低收入家庭，以及捐贈了20萬份檢測包給13間院社。她表示現時基金所剩無幾，希望能籌多點善款。

想挑戰律師角色

隨着兒子長大，Kelly可騰出多點時間工作，例如最近為新歌宣傳，若遇到好劇本都會接拍。可擔心面上疤痕在高清鏡頭下表露無遺？Kelly笑說：「都擔心，但可接些不太斯文角色，可以做刀疤陳。」她稱不想再演心理醫生、老師或警察，希望挑戰律師角色，縱使多對白要背也可試試，「其實一直有人找我拍戲，有些我覺得OK，但之前因疫情未能開拍」。

記者：陳釗