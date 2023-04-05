為角色增磅現大肚腩 黃秋生自認阿伯 演「廢老」無難度

【明報專訊】黃秋生在電影《白日青春》演中年的士司機陳白日，與演巴基斯坦裔難民哈山（莫青春）的林諾相遇後，產生一段人與人之間溫暖又動容的關係。雖然角色平凡，生活平淡，但很多觀眾看完電影，都讚秋生維肖維妙，演出細膩。秋生認為是造型師功勞，不修邊幅的造型幫了他很多，加上職業司機長期困在車廂，且喜歡杯中物，他覺得不少得一個肚腩，拍攝期間，每天收工吃兩個漢堡包，肚腩在不知不覺間出現。至於演阿伯角色，他自認是阿伯，毋須模仿。

記者：柯美

攝影：劉永銳

秋生不擔心觀眾將《白日青春》的士司機陳白日，跟《淪落人》因工傷意外半身不遂的梁昌榮比較，表示雖然兩個角色的年紀差不多，但人物背景和性格截然不同，《淪》片做到覺得自己和間屋都有臭味，《白》片則做到那種年老的老味，老到相信自己就快死，「之前驗身發現血壓高，現在都要小心飲食，注意身體健康，畢竟年紀不小」。

現實生活遇不少「丁蟹」

秋生表示電影其實不是講一名的士司機，是透過這名司機，呈現性格固執的長者，「這種蠻不講理，好似劇集《大時代》丁蟹的人，在我的生活中都見唔少」。對於演平凡的士司機，秋生覺得沒特別難度，角色本身自我放棄、好頹廢，去到現場，什麼都不理，唔使做戲，笑言不知多舒服。他說：「不過我之後分析，發覺原來最難是由頭到尾都自我放棄，不修邊幅，做演員多少都會顧及形象，演出時會不自覺修飾，希望自己不會太過核突，但今次不容許」。

與秋生演對手戲的小演員林諾首次拍電影，很多演員都怕與小朋友和動物合作，因難控制，會不停NG和超時，秋生稱今次沒這種情况出現，讚林諾聰明又可愛，「我不需要幫他，我們反而要學做小朋友，不是小朋友學我們，小朋友的直覺和天然的東西是最好美的。林諾好可愛，演得好自然，我們第一次見面已好好傾，不需要建立感情，演出時好有默契。至於演我兒子的周國賢，他的表現亦不錯」。戲中他與兒子關係疏離，但在現實生活，秋生和兒子關係甚佳，溝通得很好，從沒出現問題。

拍洗頭戲擔心脫髮

秋生透露拍攝《白日青春》過程很順利，個人沒大問題，亦沒有覺得難演繹的場口，「對導演劉國瑞而言可能難拍啲，因為今次是他首次拍長片，技術上不太純熟，但他很願意跟大家溝通，聽取大家意見，我都有給他意見，邏輯上問他是否必需要這樣。他要照顧及解決很多問題，所以我們會幫他解決小問題，減輕他負擔」。秋生笑稱對他來說，最難是洗頭水在其頭上個多小時，他的頭髮已所剩無幾，幾驚拍完會甩埋，「不是難，是慘」。

秋生從影數十年，不乏舞台劇經驗的他，直認很少說劇本很厲害，不拍不成，過往為糊口，有些作品未必太吸引，都要接拍。數到他最愛作品亦有多部，包括《放逐》、《槍火》、《葉問：終極一戰》和《想飛》等。他表示《白日青春》算是不錯，很開心跟新晉導演劉國瑞合作，覺得對方很有誠意，劇本吸引，角色又特別，是個不錯的體驗。

髮型：Taky Chung @ AdmiX HairStyling

化妝：Jenny Ng