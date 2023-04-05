梅啟明探病不果報警 梅媽拒見託警寄語行正途

【明報專訊】已故樂壇天后梅艷芳胞兄梅啟明上月因在工作的餐廳廚房跣倒昏迷，送院後回復清醒，留醫12日，昨日離開律敦治醫院。他表示仍「冇乜氣」，入院後曾發高燒，醫生為他照了很多X光，包括肺、手臂及腦，照到肺部有黑點，要排期照磁力共振才知道有什麼問題。問驚不驚是癌症？梅啟明說：「邊驚得咁多呀！今日唔知聽日事，生死等天安排。」對於被質疑藉工傷呃保險，他一臉氣憤矢口否認。

發難大鬧醫院

梅啟明之前表示一出院，便到聖保祿醫院探梅媽（覃美金），自稱住院期間有跟梅媽視像通話，母親叫他出院後，快去探望，又表示沒有斷絕母子關係這回事。他到達梅媽入住的醫院大門外，多次致電母親，未有人接聽，決定直闖病房，遭保安攔截，病人聯絡主任向他轉達梅媽意思，稱對方不想見到他。梅啟明即大聲發難，擾攘一輪以借廁所及睇醫生為藉口進入醫院，逗留了一段時間，他步出醫院，氣冲冲說：「我上了病房樓層，護士表示沒有這個人。」最終他決定報警求助，稱梅媽遭禁錮。

警察到場後，上病房調查，着梅啟明於醫院門外等候，經了解狀况，確定梅媽安全及精神在病房休養，向梅啟明解釋梅媽託警察轉達，暫時不想被人打擾休養，希望他早日康復，行正途及積極正面做人，待養好身子就會見他，不要到醫院影響其他病人。

記者：林祖傑