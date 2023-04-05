雷神《驚天營救2》預告片一鏡到底 《眼鏡蛇道館》男星演《藍甲蟲》神奇盔甲曝光

基斯漢斯禾夫在《驚天營救2》為救女主角，不惜以身犯險，遭獄警和囚犯圍攻。

【明報專訊】《復仇者聯盟4：終局之戰》導演羅素兄弟（Russo Brothers）監製兼編劇、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）主演的動作片《驚天營救》，2020年在影視串流平台Netflix推出即大受歡迎，首28日累計觀看時數2.31億，至今仍穩守英語電影收視榜第7位。續集定於6月16日上架，預告片昨日曝光，基斯為救少女獨闖監獄，「一鏡到底」的動作場面相當可觀。同日還有DC超級英雄片《藍甲蟲》（Blue Beetle）首條預告，一樣令人印象深刻。

《驚天營救2》（Extraction 2）延續上集劇情，講述基斯漢斯禾夫飾演黑市僱傭兵泰萊，為了拯救印度毒梟的兒子奧維，幾乎命喪孟加拉。從今集預告片可見，泰萊足足休養9個月後，才接受另一任務，到獄中拯救被困少女，片段以「一鏡到底」拍攝他遭獄警和囚犯圍攻的過程，當他擲出手榴彈後，監獄失火令現場更添混亂，泰萊身上亦遭火燒，但仍奮力迎戰，過程血腥暴力，充滿官能刺激。

事實上，首集亦出現12分鐘「一鏡到底」肉搏戲，講述基斯遭孟加拉軍警圍捕及印度毒梟手下追殺，雙方由樓上打到落地下，直至有人被車撞倒為止。觀眾明知這場戲經過電腦特技和剪接而成，乍看似毫無破綻，反映羅素兄弟處理動作場面的手法，令人拍案叫絕。

《藍甲蟲》蘇珊莎朗頓演反派

《驚天營救2》預告片曝光後，有網民重提基斯監製兼演出Disney+紀錄片《挑戰極限》，提到他在拍攝期間接受體檢，發現體內共有兩組APOE4基因，醫生表示他患阿茲海默症的機率，或許比普通人高出8至10倍，加上祖父近年亦受腦退化問題困擾，基斯經過深思熟慮後，決定減產以爭取時間陪伴妻兒。網民戲言基斯日後未必再拍動作片，觀眾應該好好珍惜。

提起Netflix，旗下劇集《眼鏡蛇道館》男星蘇魯馬利端納（Xolo Mariduena）主演、改編自DC超級英雄漫畫的同名電影《藍甲蟲》，昨日亦公開首條長約3分鐘的預告片，故事講述蘇魯飾演大學畢業生占美雷耶斯，奉命保護外星科技生物「聖甲蟲」，卻遭後者選擇成為宿主，雙方結合令他獲得神奇盔甲，並賦予超能力。金像影后蘇珊莎朗頓（Susan Sarandon）扮演反派，誓把聖甲蟲搶到手。《藍甲蟲》將於8月18日在美國開畫。

蘇魯馬利端納憑《藍甲蟲》成為DC首名拉丁裔超級英雄，他接受美媒The Hollywood Reporter訪問時稱，《藍甲蟲》跟其他超級英雄片不同的是，主角並非孤身作戰，而是跟家人關係相當緊密，從預告片段可以證明此言非虛，占美變身後仍跟父母、胞姊、叔叔甚至祖母並肩作戰，感覺相當溫馨。

自從《銀河守護隊》導演占士根（James Gunn）去年獲聘為DC電影公司行政總裁，大刀闊斧改革，《神奇女俠》導演柏蒂鎮堅斯（Patty Jenkins）、《超人》男星亨利卡維（Henry Cavill）及《黑亞當》監製兼主角狄維莊遜（Dwayne Johnson）等均無得留低，《藍甲蟲》僥倖逃過一劫，跟《閃電俠》及《水行俠2》仍獲安排上映。