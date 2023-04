避談女友葉萱韓國出庭情况 方力申留港 每日隔空傳情

【明報專訊】方力申(小方)女友葉萱(Maple)是韓國攝理教教主鄭明析涉嫌性侵案的其中一名受害者,Maple於4月3日親身前往韓國就性侵案出庭作供。小方前晚出席活動,透露與女友家人溝通後,最終未有同行,但每日都有跟Maple聯絡,關心對方近况。未知是否不想Maple被傳媒騷擾和安全着想,小方避談女友幾時回港,以及出庭的心情,又強調他不會接女友機。

小方前晚出席在尖沙嘴舉行的慈善騷,說到之前他表示會陪女友Maple赴韓國出庭作供,但最終沒有同行,小方表示跟女友家人溝通過,現在有Maple父親陪伴在身邊,所以他沒有赴韓國,「聽到有傳媒在機場等我,但我不會去接機,亦未知女友幾時回來」。有報道Maple在韓國出庭時,有攝理教教徒出現在庭外,令她感到壓力情緒不穩,小方稱不便多談,但每天也有致電女友關心問候,做了該做的事,「如果你是她都肯定會這樣,當然身邊人幫她好重要,當事人如何面對都好重要」。

小方透露Maple希望多參與慈善,堪稱慈善大使的他累積了10幾年做慈善的關係網,可以因應對方意願幫手安排,會否為慈善情侶檔出席公開活動?他說:「不會,她是圈外人,行善都是低調進行。女友有計劃再進修,希望將來投身教育工作。」

吳業坤專責拯救「魔音」藝人

同場還有「星夢一哥」吳業坤(坤哥)、陳庭欣(Toby)和吳若希等,坤哥剛補擺完婚宴兼搬新屋,承認完成人生大事,帶旺了工作不斷,他已開動衝刺模式,今年會拍劇、出碟和開騷,盼追回過去兩三年時光。談到跟謝東閔合資開設的唱歌學校,他稱不是只顧賺錢,有聯絡慈善團隊合作,盼助培養來自低收入家庭或對唱歌有興趣的學生。

會否自立門戶簽新人?坤哥說:「不會了,都未管理好自己,寧願將畢生功力傳授開去,作育英才,開始有些同事蔡潔、江嘉敏都提出來上課。」他笑言專收「魔音」學生,知道無綫蘊藏好多「魔音」,包括李佳芯、馮盈盈、郭柏妍等,好歡迎教她們唱歌,「有教無類,唱歌最緊要基本技巧和感情,我唱了10幾年,有些經驗和心得,只要大家肯學就得,會努力將不可能變有可能,證明自己實力」。

愛雀受歡迎 Toby啟發商機

衣著性感的Toby表示通關後已回復七八成工作量,但擔任慈善騷司儀只收優惠價酬勞,「裝扮都要開支,所以我真是來做慈善,慈善騷主席又是我朋友,曾找我拍婚宴廣告,個廣告口號『The One and The Only One』讓更多人認識我,所以好有情意結」。

Toby日前在社交網分享為家中鸚鵡Shabu慶祝生日片段,大受網民歡迎,笑言被啟發了新商機,「Shabu好可愛,所以有牠的片,點擊率特別高,我沒有教牠說話,不知牠從哪裏偷聽完,現在學識經常叫Toby,我打算跟牠開個組合,今年繼續向寵物界發展,或者帶上《東張西望》,等拍檔區永權可以唞唞」。Toby透露將開拍新劇《非常檢控觀》,計劃8月生日到沖繩旅行,已約定男友陪伴慶祝。

記者:鍾一虹

攝影:劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com