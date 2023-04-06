各有優點懶理比較 劉穎鏇不會視郭柏妍勁敵

【明報專訊】劉穎鏇（Tiffany）在無綫劇《隱形戰隊》打得又睇得，背後有苦自己知，為演好「邢風」一角，搏命操弗、練身手，全靠毅力和堅持，最令她感到驕傲是全劇沒有用過替身。對於外界將她跟另一上位小花郭柏妍比較，Tiffany稱從來無諗過視任何人為勁敵，最緊要覺得自己有進步。

Tiffany表示拍《隱形戰隊》是她入行以來最辛苦的一次，充滿挑戰，無論操身材，還是練身手，都下了不少苦功。她笑說開拍前3個月，收到監製通知說在新劇要操弗一點，有點肌肉，開頭以為簡單練體能和仰臥起坐便可以，點知見到陳山聰和林子善才知並非如此簡單，大家為配合演反恐特勤隊隊員，操到很健碩，裝備連槍的重量已超過20幾磅，少點體能都不行。之後山聰介紹了健身教練給她，一星期操五六日，每日操一至兩小時，由頭操到腳，笑稱沒想過咁極端，那3個月有如入了健身世界一樣，「每日飲奶粉、吃雞胸肉、紫薯和雞蛋等，我每朝起牀都不想去練，真的全靠毅力撐過，不過現在看回都覺值得」。

開心被讚健康性感

零功夫底的Tiffany笑言全靠堅持和在拍攝現場的投入，每次見到武術指導為她設計的動作，都會呆幾秒，然後問對方：「你們真的覺得我做得到嗎？但我最後都在半呃和自我鼓勵下去做，同自己講一定得嘅。」Tiffany透露由於角色造型大都是背心、短褲，所以不能用護墊，她只能直接跌落地，就算有卸力膠板都幫不了很多，身上瘀痕多到數不清，當動作戲上手後，又要開始表情管理，「動作戲真的不易做，最為自己感到驕傲的是，我完全沒用過替身，只是有幕吊車戲太危險要用假人，所以很有成功感」。

對於外界將焦點放在她的身材，會否尷尬？Tiffany沒特別想，拍攝時注意力都放在自己的動作和身形上，沒理會其他，也不擔心觀眾會因此忽略了她的演技，「現在的觀眾很厲害，會以戲行先，而且開心見到網民無論是否覺得我很性感，最後都會話成件事感覺很健康，我覺得健康性感是很重要的」。

受山聰強大意志影響

談到劇中與視帝山聰、視后江美儀有不少對手戲，Tiffany表示已第4次與山聰合作，每次都獲益良多，今次不止演情侶，還在精神上互相鼓勵，「拍攝時，見到山聰對身形的追求，他的意志力很強大，只要定下目標，無論幾辛苦都要達成，展示給我看『無嘢係無可能，要做一定做得到』，是我學習的榜樣」。

至於飾演其母的美儀，Tiffany透露二人首次合作，當知道美儀姐演她媽咪時，第一反應當然是求之不得，之後就開始緊張，「因我們有多場戲都很沉重，但美儀姐很好，試造型後私下聯絡我，跟我交流，助我進入角色，令我拍攝時沒有那麼緊張，她真的又好戲又好人」。

不抱攞獎心態拍劇

高層樂易玲早前接受內地傳媒訪問，透露公司力捧藝人名單，郭柏妍榜上有名。Tiffany與郭柏妍同是選美出身，較對方早入行，去年同獲提名「女飛躍」獎，她最後大熱倒灶；郭柏妍憑《下流上車族》首次提名，一擊即中獲獎。對於外界將二人比較，Tiffany自覺算幸運，入行以來在綜藝、劇集都獲得不少機會，最緊要做好自己，「我不喜歡去比較，每個女仔都有自己優勝之處，比較會令自己很不開心。我希望繼續有突破，最緊要是自覺有進步，無論在中文還是演技，會繼續增值裝備自己」。

可想今年奪「女飛躍」？Tiffany承認有獎當然開心，但不是最重要，不會抱着為攞獎心態拍劇，現階段什麼角色都想試，得到觀眾認同更重要，「目標希望大家認為我是識做戲，尤其現在有很多頻道可以看到很多不同類型的劇，如果這樣觀眾都覺得你演得幾好，這個讚賞更大」。在事業奮力向前，Tiffany對待感情事則順其自然，覺得緣分到的時候就會到。不渴望有愛情滋潤？她笑言：「我有爸爸、媽媽滋潤。」

服裝：Suncoo

記者：陳釗

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com