《芭比》角色海報群星雲集 新預告片賴恩哥斯寧劉思慕對峙

【明報專訊】《小婦人》女導演姬達嘉域（Greta Gerwig）自編自導、「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）監製兼主演的新片《芭比》（Barbie，暫譯），將於今年7月21日在美國上映；繼去年12月推出長約1分鐘的先導預告片後，約1分40秒的新預告及約20張人物海報前日亦曝光。網民批評飾演肯尼的《星聲夢裡人》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）看來像「爺爺」，跟劉思慕在片中亦不時對峙；不過亦有網民表示新預告帶來很多童年回憶。

去年12月《芭比》首條預告片請來金像影后海倫美蘭（Helen Mirren）旁白，又搞笑戲仿寇比力克（Stanley Kubrick）經典電影《2001太空漫遊》。前日曝光的新預告片，不但較長，而且亦有對白內容。其中一幕賴恩哥斯寧飾演的肯尼向瑪歌羅比扮演的芭比表示，「我想今晚在你家過夜」，瑪歌反問為什麽，肯尼即說：「因為我們是男女朋友嘛。」瑪歌再問：「那做什麽呢？」肯尼表示，「其實我也不太清楚」。預告片尾聲，芭比駕車準備越過界線到真實世界，肯尼說要跟隨，芭比隨即問他有否帶滾軸溜冰鞋，肯尼說：「沒有它們我真的哪兒也去不了。」

《芭比》新預告片段中，可見賴恩哥斯寧與同樣扮演肯尼的《尚氣與十環幫傳奇》劉思慕多次對峙，其中一幕要芭比調停。從人物海報所見，除兩人演肯尼外，還有《性愛自修室》黑人男星努古迪加華（Ncuti Gatwa）及《先見之明》京士利賓阿迪（Kingsley Ben-Adir），相信是呼應原有玩具的不同系列。芭比亦有多個版本，而且以職業劃分，包括《捉鬼敢死隊》姬麥堅倫（Kate McKinnon）扮體操運動員、《性愛自修室》愛瑪麥琦（Emma Mackey）飾演物理學家，還有外交家、律師、記者、法官、醫生及作家等不同版本的芭比。之前沒表示會參演的英國女歌手Dua Lipa，則扮演美人魚芭比。《超犀女王》編導艾美露芬奈爾（Emerald Fennell）飾演芭比閨密美芝（Midge）。《左兩爸右兩爸》韋費路（Will Ferrell）據報會演人類，韋費路的人物海報寫有「叫我媽媽」等字句，估計可能扮演玩具公司老闆或設計師。另外，不在演員名單之上的《Juno少女孕記》男星米高施拿（Michael Cera），亦出現在預告片，而且有特寫鏡頭，根據人物海報，他可能扮演肯尼的朋友艾倫（Allan）。

去年片中賴恩哥斯寧造型曝光，已有網民批評他看來年紀稍大，今次公開新預告片亦有不少網民指他看來像爺爺；部分網民則表示，感覺《芭比》會忠於原著，而且帶來不少童年回憶，想起小時候有這些玩具陪伴的時光。