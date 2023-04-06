《猜猜猜誰是兇手》包辦英語電影首兩位 《暗夜情報員》蟬聯Netflix收視冠軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨日公布3月27日至4月2日的一周收視；《老友記》珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）伙拍《中坑同學會》阿當辛迪拿（Adam Sandler）主演《猜猜猜誰是兇手2》，以6442萬觀看小時在英語電影榜登頂，上集亦以2469萬小時位列第2，之前冠軍《路德探長：落日之殤》則跌落第3位。康城影后全度妍主演的韓片《格殺福順》以1961萬小時在非英語電影榜破頂，她主演的韓劇《浪漫速成班》上架9周，依然佔非英語節目榜第4位，冠亞季順次為土耳其劇《我們在躲誰》、韓劇《黑暗榮耀》，以及基斯坦奴朗拿度女友洛迪古絲為主角的真人騷《我是洛迪古斯》。另一韓劇《離婚律師申晟瀚》排第7位，新上架的日劇《只想告訴你》則位列第10。上架未幾即宣布開拍第2季的美劇《暗夜情報員》，以2.16億小時蟬聯英語節目收視冠軍，並遠遠抛離第2位4764萬觀看小時的真人騷《盲婚試愛》。