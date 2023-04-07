投資7位數開班培訓娛圈新血 鄭中基碌爆人情卡 邀金像提名導師

【明報專訊】鄭中基的網上頻道節目機動電視台RTV，最近舉辦「機動兵工廠」活動，公開招募有志在娛樂圈發展的年輕人，向他們提供演藝培訓課程，完成後，其中一人可獲簽約成為鄭中基旗下藝人。鄭中基親自挑選6名學員，昨日一同出席開鏡拜神儀式。鄭中基透露今次課程投資7位數字，並碌爆人情卡邀請楊偉倫（阿卵）、楊詩敏（蝦頭）、謝君豪等擔任星級導師。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

鄭中基的網上頻道早前舉行「機動兵工廠」活動，招募對演戲有熱誠、有經驗的年輕人。他從參加面試的600多人中，親自挑選6名學員，其中包括曾參加《全民造星IV》的周芷慧（阿杰）和陳昭煊（超酸），還有《試當真》的何求，另外3名學員是陸維德、林美圻及李煥林。昨日鄭中基與學員一同出席開鏡拜神儀式，楊偉倫擔任客席導師。

笑欣宜超齡 不符資格

鄭中基透露最花時間是要先看報名者的1分鐘自拍片，其後透過試鏡和傾談，了解他們的性格，最後揀出6人。他揀選準則是自然及舒服，笑稱當中有人的自拍片懵查查，又有些太激進，「我們不是招募零演藝經驗的人，希望是有點經驗，又想更進步的人，靚仔靚女不會較着數，因為都是試同一場戲，是看他們的演出表現為主」。他早前擔任鄭欣宜演唱會嘉賓，欣宜自薦成為學員被拒絕，鄭中基笑說：「招募年齡是21至35歲，欣宜（5月生日）很快就36歲。」至於為何只選6學員，他解釋希望是3男3女，較容易配合。

不是比賽 不會淘汰學員

談到邀得提名今屆金像獎男主角阿卵和女配角蝦頭任導師，鄭中基承認碌爆人情卡，「我們找的導師都好好，一找他們便應承，咁啱有些導師應承之後，就宣布入圍金像獎男主角（阿卵）和女配角（蝦頭），所以希望學員好好哋學到嘢，最緊要是這樣」。他強調今次不是比賽，不會有學員被淘汰，只是設計課程讓他們用於演藝方面，希望他們來學習，完成後會有得着，對將來的演藝工作有幫助。

經理人初體驗

鄭中基暫時決定簽當中一個學員，準備試做經理人，「一來想為娛樂圈培育新人，有可能教人唱歌，而且我的平台都需要多些人手。學員練習時有機會同我做對手戲，我都會做臨記或者路人甲，對學員不會太嚴厲，除非他們表現太差」。

鄭中基透露今次課程投資了7位數字，打算用1個月時間拍成8集節目，於他的網上電視台播出，又不排除推薦學員參與拍其他人的電影。稍後開演唱會的他，還會考慮讓學員上台唱歌表演。反應好會否開第2季？鄭中基說視乎節目反應後再決定。