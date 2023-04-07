尊尼狄普新片揭康城影展序幕 誹謗官司勝訴後首拍戲 有望爭金棕櫚獎

瑪雲（左）自編自導自演《杜巴利伯爵夫人》獲選為今屆康城影展開幕電影，亦是尊尼狄普（右）誹謗官司勝訴後復出之作，意義重大。

【明報專訊】第76屆康城影展將於5月16日揭幕，昨日大會宣布《魔盜王》59歲男星尊尼狄普（Johnny Depp）主演新片《杜巴利伯爵夫人》（Jeanne du Barry，暫譯），獲選為今屆開幕電影，對於尊尼來說，可謂意義重大。自從遭前妻安柏赫特（Amber Heard）指控家暴後，尊尼人氣暴跌，主演電影易角，為保聲譽和星途，入稟反控前妻誹謗，《杜》片正是他勝訴後首部復出之作，令人期待。

尊尼狄普與安柏赫特離婚後，前者控告英國《太陽報》誹謗他「打老婆」，2020年官司敗訴，尊尼形象崩壞，更被飛出《怪獸與鄧不利多的秘密》，改由《誣網》康城影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）接替扮演黑巫師一角。尊尼決不罷休，再度入稟指安柏在《華盛頓郵報》撰寫有關性暴力及家暴的文章涉誹謗，索償5000萬美元（約3.9億港元），去年經過長達兩個月的審訊，陪審團一致裁定尊尼勝訴，總算還他清白。

瑪雲自導自演 曾奪評審團獎

《戀上錯的人》法國女導演瑪雲（Maiwenn）隨即邀請尊尼演出新片《杜巴利伯爵夫人》，飾演法國皇帝路易十五，故事以瑪雲自編自導兼扮演杜巴利伯爵夫人的生平為藍本，講述工人階級出身的她，憑藉過人才智，在上流社會逐步攀爬，最終成為路易十五的情婦，並進駐凡爾賽宮。去年7月在巴黎開鏡，並到凡爾賽宮等地取景。《杜》片亦是尊尼自《毒水曝光》後，相隔3年復出影壇之作。

演員出身的瑪雲是《這個殺手不太冷》法國導演洛比桑（Luc Besson）前妻，2011年自編自導《青少年警隊》贏得康城影展評審團獎，2015年再憑《戀上錯的人》帶挈法國女星艾曼紐碧高（Emmanuelle Bercot）登上康城影后寶座。《杜巴利伯爵夫人》是瑪雲第6部執導長片，除了獲邀擔任今屆康城影展開幕片，亦有機會入圍主競賽單元，再次角逐最高榮譽金棕櫚獎。

《奪寶奇兵》《花月殺手》世界首映

除了演出《杜》片外，尊尼亦已落實執導《Modigliani》，並由《女人香》金像影帝阿爾柏仙奴監製。電影講述20世紀初表現主義畫派代表藝術家莫迪利亞尼（Amedeo Modigliani）的故事，他大膽創作裸女畫，曾受當時保守風氣嚴厲批評，而且長期生活在窮困與疾病中，終年35歲。

隨着康城影展揭幕日子將至，愈來愈多令影迷興奮的消息曝光，繼夏里遜福（Harrison Ford）主演《奪寶奇兵之命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）將於康城舉行世界首映禮後，《無間道風雲》最佳拍檔馬田史高西斯（Martin Scorsese）與里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）合作新片《花月殺手》（Killers of the Flower Moon），亦已宣布5月20日在康城首映，屆時台前幕後將會亮相。