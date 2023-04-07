【開箱】《妖怪圖鑑》 新垣結衣帶日版哈仔降魔伏妖

【明報專訊】《Stand By Me多啦A夢》山崎貴執導，《逃避雖可恥但有用》新垣結衣、《要聽神明的話》神木隆之介及《小偷家族》城檜吏等合演日本片《妖怪圖鑑》，講述代課老師帶領幾名小學生降魔伏妖的冒險故事，去年7月在日本公映時，票房只得4.37億日圓（約2600萬港元），昨日（6日）趁復活節檔期在港開畫，硬撼同期上映的荷李活動畫《超級瑪利歐兄弟大電影》，勝算同樣渺茫。

冒險之旅實現願望

《妖怪圖鑑》講述小學生坂本一樹（城檜吏飾）、工藤太一（柴崎楓雅）及飯田辛尼宗佑（辛尼麥克倫登飾）誠心許願，終遇上神秘書店店主（神木隆之介飾），並獲得一本《妖怪圖鑑》，他們與代課老師葉山瑤子（新垣結衣飾）意外捲入危機四伏的妖怪世界，並重遇同班同學橘湊（吉村文香飾），他們必須齊心協力，完成圖鑑的任務，才能返回現實世界，並可實現一個願望。

與此同時，3個小學生收藏的秘密逐步解封，原來他們與橘湊是好朋友，後者生日當天遇上棚架倒塌意外而昏迷，生死未卜，他們希望橘湊康復。至於失業多時的葉山老師，雖然獲得6個月代課老師的工作機會，但對前景仍感迷茫，直至在冒險過程中，找回人生方向。

新垣結衣淪「路人甲」

《妖怪圖鑑》是合家歡電影，製作人山田兼司坦承，渴望製作一部像Netflix美劇《怪奇物語》般擁有1980年代文化氣息，且以兒童為主角的電影，直至透過就讀小學的女兒知悉《妖怪圖鑑》這本書，繼而決定改編。原著《妖怪圖鑑》是兒童繪本，由齊藤洋創作，內容是介紹各種妖怪以及對付牠們的方法。在日本總銷量逾150萬冊，曾被改編拍成短劇和動畫。

新片由山崎貴自編自導，兼任特技、角色設計等工作。山崎貴憑《三丁目之黃昏》贏得第29屆日本電影學院最佳電影、導演等10多個獎項，執導《永遠的0》及《Stand By Me多啦A夢》也大獲好評，新版《哥斯拉》將於11月3日上映。

《妖怪圖鑑》刻意模仿荷李活成功方程式，卻敗於欠缺故事性及趣味性，更像主題公園常見的「蓋圖章遊戲」，片中主角跟着圖鑑指示尋找妖怪，然後把牠收服，妖怪圖像便會出現在書中，集齊妖怪就會獲得「獎品」，就是實現願望。戲中扮演書店店主的神木隆之介，被稱為最接近妖怪的角色，僅在電影開場及尾聲客串，跟冒險故事無關；新垣結衣亦像「路人甲」跟出跟入，作用有限。電影想透過冒險之旅，帶出新垣結衣尋找人生方向的目標，可惜篇幅不多，只能匆匆帶過。

16歲扮小學生勉強

電影最大看點是視覺特效，亦是山崎貴的強項，戲中出現空間無限廣闊的書店、校園書桌構成的妖怪藏身處、會移動的房間等，畫面豐富有趣。可惜，妖怪設計既不可怕，也欠新鮮感。為了教育小朋友，妖怪「山彥」討厭罵人的說話、「百目」則是個有教養的武士。

扮演主角一樹的城檜吏，曾演是枝裕和執導《小偷家族》而為人熟悉，新片戴上圓框眼鏡示人，感覺像刻意模仿《哈利波特》同名主角，然而城檜吏已16歲，扮演小學生實在勉強，加上他比同片兩位童星長得高大，說是同班同學難有說服力。

上映日期：4月6日