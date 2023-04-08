相隔7年再踏紅館開個人演唱會 許冠傑High爆領全場觀眾大合唱

【明報專訊】74歲「歌神」許冠傑（Sam）舉行7場《此時此處演唱會2023》昨晚在紅館開鑼。Sam叱咤樂壇逾半個世紀，多年來心繫香港，今次以紀念廣東歌50周年為主題，希望傳承本地流行音樂文化，向廣大市民發放正能量。Sam開心相隔7年再踏紅館開個人演唱會，大唱經典金曲，又帶領全場觀眾大合唱，並走近觀眾握手，氣氛熱烈。他談到過去幾年爆發疫情，感覺劫後餘生，發現世界非常細小。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

Sam演唱會開四面台，中央圓形舞台呈現黑膠唱片設計，周圍擺放梳化、鋼琴、浴缸、健身器材及電視機等，地上亦貼滿豹紋膠板，營造出帶全場觀眾到訪他家裏的感覺。

拉小提琴唱《印象》 全場尖叫

開場前，大銀幕先播放片段，片中Sam表示好喜歡香港，認為香港是福地，除介紹鑽石山是他的成長地，並貼出多張兒時的家庭照。

此時Sam出場，頭戴豹紋帽配閃片西裝，拉着小提琴升上台，獻唱《印象》為演唱會揭開序幕，引全場尖叫。他走到鋼琴前自彈自唱《父親的鋼琴》，再帶領全場觀眾大合唱《這一曲送給你》，其間他走近觀眾席握手。

談疫情 感覺劫後餘生

唱完3首歌，Sam開腔多謝台上伴奏的弦樂團，又正式跟觀眾打招呼，他說：「7年喇，我等了7年，好開心，今（昨）晚有排唱，起碼要唱4小時。唱歌對人體壽命好好，可以延年益壽，今晚我們要多些大合唱。」

談到疫情爆發，Sam有感而發說：「感覺劫後餘生，發現世界非常細小。」他要求全場揮動手機燈，一起大合唱《世界真細小》、《阿郎戀曲》及《紙船》，現場呈現一片燈海，令氣氛不停推高。愈唱愈High的Sam更跑到觀眾席，遞咪給歌迷唱，有粉絲向他送上紙船當禮物。Sam落台換衫時，大銀幕再播出片段，Sam以旁白分享年輕時代，當時買最平的結他開始夾Band，校方也容許他留長髮；他稱不止玩西樂，亦試過學琵琶玩中樂。

許氏家族現身綵排打氣

Sam昨午與胞兄許冠文、許冠文兒子許思維等家人、工作人員及贊助商在場館後台露天位置拜神及切燒豬，祈求一切順利。Sam現身吸引不少粉絲圍觀，他走近與粉絲互動及簽名，令粉絲非常雀躍。Sam前日在紅館綵排時，家族成員現身為他打氣，氣氛溫馨。