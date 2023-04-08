家中踎低起身頭暈 蔡思貝右眼撞枱角受傷

【明報專訊】蔡思貝、余香凝、余潔滢及林奕匡夫婦昨日到科學園參與「愛‧女孩 起跑！活動啟動禮」。蔡思貝為3公里全女班慈善賽擔任領跑員，覺得活動相當有意義，亦希望能跟慈善團體到各地探訪，她覺得孟加拉的逃婚女孩很可憐，「如有機會，我都想參與7月到當地探訪她們的活動，很想出一分力」。

蔡思貝右眼通紅佈滿血絲，稱日前在家中突然眼前一黑、暈一暈，右眼撞向化妝枱角，看醫生後照到眼內有損傷，要等傷處埋口。她否認因工作太忙發生意外，只是踎低起身頭暈，「最近工作也不是太忙，參與拍攝一個真人騷，早前也參加綜藝節目《不可能任務》，穿上劉德華在電影的爆破組制服，引爆炸彈都幾震撼，件衫好重，有80磅，我只是重過件衫20磅」。

余香凝追老公10公里

余香凝活動後要為電影開工，故派細妹余潔滢代她落場跑。余潔滢表示曾跑5公里賽事，3公里應該沒問題。余香凝說：「10年前我有參加過10公里賽，婚後間中都會同老公跑步，但他不等我，試過追足他10公里，但已是我的極限，所以每次看到別人跑半馬都覺得好犀利，希望遲些我都做到，但要等個女大啲先。」

余香凝憑《緣路山旮旯》角逐金像獎「最佳女配角」，問可有信心奪獎？她說：「要對自己有信心，也對其他入圍演員有信心，因為大家都演得好好，我已經諗定感謝辭，有得上台講就最好，無得上台講就在社交平台講。」她坦言最睇好王菀之，覺得對方很犀利，自己才剛開始嘗試喜劇，希望觀眾也覺得她有點喜劇細胞。

林奕匡跑步助唱歌

林奕匡表示跑步練好心肺功能有助唱歌，間中亦會與太太李靄璣一齊跑，大讚太太有運動細胞，自己仍未參加過全馬，希望有日可以跑到。

記者：林祖傑