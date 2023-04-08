陳蕊蕊難忘為四大天王伴舞 葉泓聲憶掛住Chok樣 跳舞跌落台

【明報專訊】資深排舞總監林青峰，與郭富城御用排舞師黃國榮（Sunny Wong）等聯手創立「香港舞蹈演藝人協會」，昨日起一連4日假香港大會堂舉行《舞之步伐•藝之傳承》展覽，吸引不少舞者如麥秋成、張立基、朱永棠、何華超、陳蕊蕊及前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）等出席開幕禮，蔡和平夫婦亦前來支持。

餐廳開張遭破壞 望以和為貴

Gordon在展覽見有自己的相片即勾起回憶，他18歲成為舞蹈員，曾參與《亞洲小姐競選》等大騷演出，當了6年舞蹈員後被發掘加入天堂鳥。他視郭富城為偶像，開心曾與偶像同台演出。他自爆曾在表演期間跌落台，「跳舞時掛住Chok樣，不為意就叉錯腳跌落舞台，幸好只是少少擦傷，跳到條褲爆軚也試得多，被台下觀眾取笑」。他表示還想推出跳唱歌，正等待機會，亦會繼續拍劇。

Gordon今年2月跟陳樂榣等好友合資開餐廳，開張當日，突遭數名惡漢闖入店內惡意破壞。Gordon否認得罪人，「應該沒有得罪人，否則會對付我而不是餐廳，况且我當時根本不在場。至今仍不清楚原因，只希望大家以和為貴，有生意齊齊做」。他表示餐廳繼續營運，生意不錯，事件對他沒有影響，正物色地點開分店。

陳蕊蕊表示當年做舞蹈員雖日日被人罵，但很開心，因只需跳舞，沒有太大壓力。她曾在無綫當全職舞蹈員6年，最難忘跟四大天王同台演出大型騷，亦試過單獨為黎明和偶像陳小春伴舞，遺憾未試過參與郭富城演唱會。她指好多舞蹈員視演出郭富城演唱會為目標，因只有最top的舞蹈員才能參與。她自爆有不少蝦碌事，因畏高，在高台上邊跳邊腳震，又試過忘記拉褲鏈，以及跳至nude bra鬆脫跌落肚腩，幸沒有走光。

記者：林蘊兒