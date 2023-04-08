自嘲不夠仙氣難演古代美人 劉佩玥借鏡楊紫瓊做打女

【明報專訊】劉佩玥入行10年，演技漸趨成熟，早前憑無綫劇《美麗戰場》奪馬來西亞視后，人氣持續攀升，她在熱播中的《隱形戰隊》飾演索爆女警，打得又睇得，是性感擔當，被網民封為「最美狙擊手」。劉佩玥認為打得辛苦也值得，從奧斯卡影后楊紫瓊的奮鬥過程得到啟發，對方的成功非一朝一夕，藉此勉勵自己繼續努力，尋求進步已是對自己的交代。

記者：林蘊兒

《隱形戰隊》一眾演員瞓身演出，贏得收視及口碑，劉佩玥親身上陣拍打戲外，還因應劇情轉換不同造型，成為劇中打得又睇得的性感擔當，她對此沒有抗拒，「如果是介意性感演出，一接到劇本就即刻向監製同導演反映。其實拍泳衣戲和扮『鳳姐』是臥底身分，都是劇情需要，不擔心被指賣弄身材，專業演員就是盡力演好每個角色」。有網民覺得她飾演的「Shadow」，跟她真人性格貼近。她說只是跟劇本做，沒有想太多。Shadow被網民封為「最美狙擊手」，她反而覺得好開心，打得辛苦也是值得。

扭傷撞瘀留疤不值一提

身形高大的劉佩玥自知手腳不算靈活，要應付劇中激烈打鬥場面不容易，但她性格不易服輸，誓要撐到底完成。拍攝過程曾扭傷、撞瘀甚至留疤，她認為不值一提，因她從奧斯卡影后楊紫瓊的奮鬥過程得到啟發，「打對我來講的確好陌生。最初拍對打戲，好驚不懂借力打傷對手，武術指導就教我用一些方法，打出來就有逼真效果，又不會傷到對手，不過自己『食晒』力，好痛。之後開始明白要不停反覆磨練，找出方法去試才成功。好似楊紫瓊，不會第一日就識打，應該花很多時間和不斷嘗試，非一朝一夕便做到。她有一股獨特的氣質韻味，處理打鬥動作剛柔並濟，最深刻是她在《新鐵金剛之明日帝國》，飾演好打得的邦女郎，好有型！楊紫瓊成功的背後，一定經歷大大小小的傷患痛楚，她都不輕易掛在嘴邊講，對比起我身上的小小傷，根本不值得拿出來講，一講反而就變吹噓」。

新劇《奪命提示》打得更勁

劉佩玥表示非因楊紫瓊奪奧斯卡影后才視她為學習榜樣，而是知道對方付出不少血和汗才得到今天的成就，她希望以前輩為借鏡，勉勵自己不怕辛苦，要努力付出。她已打出癮，預告新劇《奪命提示》將會打得更勁，未演過同類角色，希望為觀眾帶來耳目一新的感覺。

想演苗翠花或花木蘭

劉佩玥是2013年港姐季軍，慶幸10年間為她帶來很多寶貴人生經驗，讓她成長。不過對於未來10年，她沒有設定任何大計，性格知足的她說：「未來的事很難預料，10年後我可能轉行、嫁人兼做媽咪，又或者成為武打巨星。如果對未來有太大期望，可能最終只有失望，所以寧願捉緊每刻，活在當下，努力做好每一日的事，有進步已是對自己最好的交代。不過入行以來，我從未拍過古裝劇，有機會都想一試，例如將《美麗戰場》女人間的勾心鬥角變成古裝版，拍成類似《宮心計》，要我做奸角簡直易如反掌，唯一就是做不到妹仔角色。」她自嘲不夠仙氣，難演古代美人，反而想演武功高強的女俠「苗翠花」，或演「花木蘭」，認為較適合自己。

囡囡向Shadow求婚不見Ocean

《隱形戰隊》進入結局篇，有網民猜劉佩玥演的Shadow會否是內鬼。不過之後劇情有交代囡囡（林子善飾）向Shadow求婚，兩人有開心結局。反而有網民留意這場戲中未有Ocean（馬國明飾）出現，擔心他是否遇害。