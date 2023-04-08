李勝基娶李多寅 700親友到賀

【明報專訊】韓劇《依法相愛吧》李勝基與《愛麗斯時空旅人》李多寅今年2月初宣布結婚，昨在首爾帕爾納斯洲際酒店舉行婚禮，邀請雙方親友約700人出席，包括《W：兩個世界》韓孝珠、《衣袖紅鑲邊》李世榮、男團Super Junior成員圭賢與銀赫、樂隊FTIsland李弘基、《女神降臨》車銀優、《新西遊記》姜虎東、《花樣爺爺》金容健、《機智醫生生活》柳演錫、《Island》金南佶、《鬼怪》陸星材、《神奇女替身》李相侖、《九尾狐傳》李楝旭及《回答吧！1988》李東輝等，加上《Running Man》劉在錫擔任司儀，著名歌手李笛唱祝歌，場面熱鬧。

李勝基聞歌感動落淚

婚禮在當地時間下午6時開始，李勝基與李多寅提前3小時抵達會場做準備。有傳二人不欲公開婚禮內容，事前呼籲賓客切勿把照片上傳到社交媒體。不過，網上仍流傳多張婚禮照片。新郎以黑色西裝示人，新娘穿上露肩婚紗，並戴上鑲鑽的王冠頭飾，造型華麗。韓媒指李笛獻唱歌曲時，李勝基感動流涕，伸手擦走眼角淚水，最後一對新人在賓客歡呼聲下深情咀嘴。

李勝基完成婚禮後，並不急於度蜜月，而是忙於籌備亞洲巡迴演唱會，首站將於下月初在首爾揭幕，然後到日本、台灣及馬尼拉等地演出；李多寅則忙於拍攝MBC電視台新劇《戀人》。