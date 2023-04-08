【開箱】《超級瑪利歐兄弟大電影》 電玩改編動畫的必勝方程式

【明報專訊】今個復活節檔期，將會成為港產片《死屍死時四十四》和荷李活動畫《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）之爭，前者以MIRROR成員演出黑色喜劇為賣點，輕易吸引大批「鏡粉」捧場，根據官方公布首兩日票房累收444萬元；後者改編自史上最暢銷的經典電玩系列，內容老少咸宜，單日票房已達573萬元，暫時成為今年開畫冠軍。

經典電玩搬上銀幕

電子遊戲《瑪利歐兄弟》自1980年代面世至今，由任天堂「紅白機」到最新款Switch都可見到它的身影，40年來歷久不衰，今年終於搬上銀幕，改編拍成同名動畫電影《超級瑪利歐兄弟大電影》，由動畫《少年悍將GO！》艾朗荷華夫（Aaron Horvath）及米高哲里尼（Michael Jelenic）聯合執導，《迷你兵團2》馬修霍高（Matthew Fogel）編劇，英語配音陣容鼎盛，請來《銀河守護隊》基斯柏特（Chris Pratt）、《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、《賤鄰》薛夫洛根（Seth Rogen）及《逃出魔幻紀：叢林挑機》積彼克（Jack Black）等聲音演出，粵語版則有泰臣、鍾雪瑩等配音。

故事講述居於紐約的意大利裔水喉匠瑪利歐（基斯柏特聲演）和弟弟路易吉（查理丹聲演），為了解決布魯克林的爆水管問題，誤闖地下水道，無意中發現神秘管道，通往奇妙世界，路易吉遭黑暗王國的大魔王庫巴（積彼克聲演）囚禁，瑪利歐急於尋弟，幸獲蘑菇王國的奇諾比奧引路，加上碧姬公主（安雅泰萊采兒聲演）和大猩猩咚奇剛（薛夫洛根聲演）協助，終於兄弟重逢，不單擊敗庫巴，保護蘑菇王國之餘，更拯救了布魯克林，成為現實與奇妙世界的真正英雄。

碧姬公主英勇護國

《超級瑪利歐兄弟大電影》導演聰明之處在於只取遊戲角色、場景、音效和道具等，然後配上全新故事，無論是否玩家，都能找到觀影的切入點。當然，如果熟悉遊戲背景和世界觀，自然睇得更投入。另外，電影並非改編單一遊戲，而是把整個系列都融合其中，因此玩家可以發現《瑪利歐賽車》的彩虹賽道、《超級瑪利歐：狂怒世界》的貓咪瑪利歐角色等，感覺熱鬧又豐富。

雖說《超級瑪利歐兄弟大電影》是合家歡動畫，故事較為「兒童向」，然而角色設計卻為迎合荷李活女權主義抬頭而作出大幅修改，說的是遊戲面世初期，故事設定為碧姬公主遭庫巴擄走，瑪利歐為英雄救美而展開冒險旅程。電影版卻把碧姬公主描寫成為挺身而出保護蘑菇王國的女中豪傑，瑪利歐初到貴境，反而受碧姬特訓，起初手忙腳亂，經過無限復活，逐漸得心應手，然後一同踏上戰場。其中一幕講述庫巴率領大軍壓境，碧姬公主首先疏散國民，然後手執兵器，準備以寡敵眾，背影充滿「雖千萬人吾往矣」的英雄氣概，入場小女生看罷可會熱血沸騰？

片尾彩蛋暗示添食

此片由《迷你兵團》的動畫公司Illumination負責製作，水準毋庸置疑，全片色彩斑斕，人物造型生動，冒險歷程緊張刺激，難怪影評網站「爛番茄」觀眾好感度高達96%。不過，影評人只給予54%低分，反映雙方口味，實在差天共地。

電影片尾收錄兩條彩蛋片段，一是庫巴遭瑪利歐兄弟擊敗後過着「鐵窗」生涯，揚言將會捲土重來；令人驚喜的是第2條短片，鏡頭前只有一隻即將孵化的綠白色恐龍蛋，暗示電玩另一重要角色「耀西」有望在續集登場，令人期待。

上映日期：4月5日