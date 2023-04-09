曾遭母親反對結婚 許冠傑哽咽唱《有誰共鳴》念張國榮

【明報專訊】許冠傑一連7場《此時此處演唱會2023》前晚在紅館開鑼，他狀態大勇，整晚換了多個造型，彈奏不同樂器及跳舞，唱逾40首經典金曲。他唱《有誰共鳴》懷念張國榮，傷感哽咽眼濕濕，並將歌詞改成「夜闌靜，問哥哥可感應」。林家謙擔任嘉賓，稱沒想過可跟歌神合唱，興奮在台上玩自拍。許冠文上台棟篤笑，大爆胞弟許冠傑當年結婚曾被母親反對。

許冠傑（Sam）前晚High爆演出，除不停行近觀眾席握手及大合唱外，還送眼鏡、鼓棍、雙節棍及寫上「命裏有時終須有」的豹紋毛巾禮物；見歌迷展示手寫的巨型歌詞紙點唱，他亦有求必應。

Sam多名家庭成員現身舞台，兒子許懷欣、許懷谷及契仔Justin上台夾Band，與Sam合唱《佛跳牆》、《錢係會繼續嚟》、《咪當我老襯》，令現場氣氛高漲。音樂會尾段，兩子再出場與Sam合唱《賣身契》、《鬼馬雙星》及《半斤八両》。

許冠文爆創作《鐵塔凌雲》背後秘密

Sam胞兄許冠文（Michael）現身表演棟篤笑，分享當年創作歌曲《鐵塔凌雲》背後的秘密，爆Sam與太太Rebecca Fleming（Rebu）曾遭母親反對結婚，他稱母親已不在，才夠膽公開講，「有次踏上旅途，媽媽特意送機，話上個星期，Sam話去美國娶個美國妹，擔心他得22歲，事業無成，實餓死老婆瘟臭屋。我於是踏上征途，任務就是叫Sam回來，我去到美國即刻同Sam講數；Sam結婚前夕，我們在荒蕪的小村，大風大雪下用10蚊美金換40個銀幣，在電話亭打長途電話同阿媽講數，因為Sam不肯走，打死都要同美國妹結婚，阿媽叫我扑暈Sam抬他回來，我話美國個個有槍會亂掃。阿媽再叫我扑暈Sam拖去機場，我話深夜機場關了，阿媽話無飛機就坐氣球回來，我話美國人分分鐘會用火箭打落氣球，當阿媽再叫我警告Sam，電話就斷了線。」

兩兄弟無餓死老婆瘟臭屋

Michael指走出電話亭，對滿面風雪的Sam游說，「我話『細佬，你乖啦，跟我回去，阿媽話你是白癡』，Sam話『 阿哥，天才與白癡，無咁易會知嘅』，我再叫Sam一定要聽阿媽說話，否則將來實餓死老婆瘟臭屋。Sam答『人生如賭博，贏輸都無時定，畀我博一鋪啦』，我覆述阿媽的話『你一定會後悔』，Sam反駁『人生難預測，命裏有時終須有，命裏無時莫強求，你祝福我啦』」。Michael當時被感動到喊，不敢再勸Sam，翌日參加完婚禮便返港，將深刻感受寫成《鐵塔凌雲》，他說：「激到我阿媽跳樓咁滯，不過幾十年後，阿媽在天之靈應該好開心，因為現在我同Sam未餓死老婆瘟臭屋。」然後Michael兒子許思維登場彈鋼琴，為Michael與Sam合唱《鐵塔凌雲》及《風中趕路人》伴奏。

唱《無情夜冷風》悼許冠英

Sam提到好多親友相繼離世，感觸唱《感情到老》，向昔日樂隊領班及陳百強致敬，然後站在舞台上的樹旁，摸着樹上的鷹唱《無情夜冷風》，紀念已故三哥許冠英。好友張國榮今年逝世20周年，Sam說：「他離開時大家很不開心，他是美少年，個個都寵愛他，靚仔又唱歌好聽，Leslie，我送這首歌給你。」然後吹口琴及獻唱《有誰共鳴》，他見到台上擺放紅色巨型紙鶴和高跟鞋，一度唱到哽咽眼濕濕，將歌詞改成「夜闌靜，問哥哥可感應」，全場拍掌鼓勵。

林家謙認才華不及Sam

嘉賓林家謙以鋼琴伴奏，跟Sam合唱《心裏日記》，他說：「我父母都有來看，我沒想過有機會跟歌神合作，好多謝你創造了好靚的廣東歌和好音樂，你曾經在訪問中讚我似你；才華方面，我跟你差好遠，但我們同是處女座，又發現我跟你哥哥Michael及你兒子許懷欣同日生日；我們都有3個哥哥，都是家中排第4。」林家謙代父親點唱《何處覓蓬萊》，當合唱《搵嘢做》時爭取機會自拍。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com