中山豪宅曝光 大讚生活便利 黎耀祥：開拍《巾幗梟雄4》等內地審批

【明報專訊】黎耀祥近年積極發展內地市場，拍劇及電影外，又亮相綜藝節目及商演，為方便長時間在內地工作，早前在中山置業，稱看好大灣區發展，當地給他感覺親切。離港一年的黎耀祥近日返港，前晚錄影李思捷主持新一季遊戲節目《思家大戰》，透露暫定6月拍無綫時裝劇，至於一直傳開拍的《巾幗梟雄4》，他指該劇跟內地平台合作需時審批，等待劇組安排。

黎耀祥（祥仔）前晚與龔慈恩、朱晨麗、關智斌、李幸倪、泳兒及《中年好聲音》參賽者錄影《思家大戰》。祥仔近年留在內地發展，已一年沒返港，他透露暫定6月接拍無綫時裝劇。提到有傳無綫計劃開拍《巾幗梟雄4》，他解釋是合拍劇關係，雖然拍檔不變，但內地需要較多時間審批，目前仍未看劇本，等待劇組安排。

祥仔預告客串直播帶貨

最近無綫藝人做直播帶貨，成績理想，祥仔亦準備客串一場，「本月13號會做一場，主題有關處境劇，當年我都拍過不少，我只需做個多小時，壓力不會太大。其實之前試過在內地做6小時直播帶貨，因遷就不同時段人流收看。雖然幕後有人幫手，但起初做都感到壓力，唯有盡量做好」。他笑言現在普通話發音標準，不是「港普」。

「衣食住行一部電話搞掂晒」

祥仔長時間留內地發展，早前在中山置業，日前朱凱婷到他家中作客，令豪宅曝光。從網上視頻看到，祥仔與太太梁耀蓮跟朱凱婷在客廳傾偈，除擺放一張L形梳化及大餐桌外，還有一張單人椅及雲石茶几，牆邊有一排長櫃，落地大玻璃令全屋採光度十足，空間闊落，裝修極具氣派，至於露台擺放不少植物，還有枱櫈，可以邊歎茶邊欣賞戶外景色。祥仔表示近年經常往返香港及內地，同時看好大灣區發展，所以選擇在中山置業，對廣東始終有親切感。他與太太已在中山住了數年，讚內地生活便利，「特別是民生方面，衣食住行一部電話搞掂晒，有時兩公婆忽然想食個下午茶，10幾蚊可以送到上門，好方便」。

關智斌承諾幫泳兒搶花球

泳兒與髮型師男友Ziv拍拖多年，日前她上載婚戒相，寫上「我願意」，惹揣測男友求婚成功，英皇同門容祖兒、蔡卓妍、陳家樂及圈中好友鍾嘉欣、周柏豪等紛紛留言祝賀。泳兒隨後澄清該圖是她新歌MV裏的情節與對白，否認結婚，是一場美麗誤會。她前晚與關智斌受訪，透露公司有很多同事都誤會，連老闆楊受成也不例外。關智斌笑說：「好似是老闆首先在群組講恭喜，跟着大家都留言，我更包定人情，現在要收回。」泳兒多謝大家祝福，引起誤會非常不好意思，當日她上載圖片後便一直工作，直至狂收朋友祝賀信息才知惹大家誤會，「不是有心整蠱大家，只打算為新歌宣傳，今次看到人生百態，相信老闆都支持我結婚」。關智斌準備在陳家樂婚禮上，努力幫泳兒搶花球。

記者：林蘊兒