黛絲烈尼再演《星球大戰》新三部曲 李政宰扮絕地武士：終可用激光劍

【明報專訊】一連4日在倫敦舉行的「星戰慶典」（Star Wars Celebration），前日率先為粉絲帶來連串消息，包括《星球大戰：天行者崛起》女星黛絲烈尼（Daisy Ridley）驚喜亮相，宣布她將參演全新《星戰》三部曲；《魷魚遊戲》李政宰與《怪獸與鄧不利多的秘密》祖狄羅（Jude Law）亦現身宣傳影視串流平台Disney+新劇《侍者》（The Acolyte）和《星球大戰：骨幹兵團》（Star Wars: Skeleton Crew，暫譯），現場更播放首條預告片，揭開神秘面紗。

在「星戰慶典」首日活動上，盧卡斯影業（Lucasfilm）總裁Kathleen Kennedy宣布開拍全新《星戰》三部曲，分別邀請《奪寶奇兵之命運輪盤》導演占士曼高（James Mangold）、《曼達洛人》戴夫費朗尼（Dave Filoni）及《Ms. Marvel》莎勉奧比安智萊（Sharmeen Obian-Chinoy）執導，曾在前三部曲飾演女主角Rey的黛絲烈尼，相隔4年回歸《星戰》電影宇宙，負責建立全新絕地武士團，監製莊法維奧（Jon Favreau）台上表示「非常興奮」。

除了《星戰》電影外，在Disney+播放的外傳劇集更加熱鬧，先有《魷魚遊戲》李政宰與《飢餓遊戲》雅曼拉施丹堡（Amandla Stenberg）合演《侍者》（The Acolyte），暫定明年上架，故事講述共和國時代末期，絕地武士和他的徒弟奉命調查一連串犯罪事件，發現他們面對的勢力，比預期更險惡。目前正在倫敦趕拍新劇的李政宰表示，由於英文並非其母語，原本想過辭演《侍者》，「但是誰可拒絕《星戰》呢？更重要的是我終於可以使用激光劍了」。暫時只有慶典觀眾有緣欣賞《侍者》首條預告片，據導演萊斯克蘭（Leslye Headland）透露，新劇風格像「《魔雪奇緣》與《標殺令》混合體」，粉絲不妨自行幻想。

至於祖狄羅主演新劇《骨幹兵團》，同屬明年上架，故事以新共和國時代為背景，講述一班迷失在銀河系的孩子，試圖尋找回家的路。祖狄羅角色雖然保密，但在前日公開預告片中，造型首度曝光，他亦帶領劇中3名童星上台，跟星戰迷打招呼。

《奇異女俠》導演加盟

此劇台前幕後陣容鼎盛，除了《蜘蛛俠：不戰無歸》導演鍾華斯（Jon Watts）擔任監製並執導至少一集外，會上亦證實《奇異女俠玩救宇宙》金像導演關家永（Daniel Kwan）與丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）加盟《骨幹兵團》的傳聞，就連《侏羅紀世界》女星拜絲侯活（Bryce Dallas Howard）亦會繼《曼達洛人》後再次回歸導演團隊。

繼《波巴費特之書》後，《催眠潛凶》女星羅莎里奧多遜（Rosario Dawson）再次飾演前絕地武士阿蘇嘉，並成為同名新劇《阿蘇嘉》（Ahsoka）主角，故事講述帝國滅亡後，她在銀河系調查帝國繼任人索隆元帥行蹤。此劇將於8月上架，發放預告之外，羅莎里奧前日出席慶典，負責介紹海報，並強調自己盡力演好此角色，「只要新劇受歡迎，我們可以開拍第2季了」。

《星戰》外傳劇《安多》去年上架叫好叫座，官方宣布開拍第2季，並公開首張劇照及預告片，墨西哥男星戴高路拿（Diego Luna）再次飾演反抗軍卡撒安多，換上全新髮型，另外亦增多名新角色。