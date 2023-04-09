福山雅治樂被永瀨廉模仿

【明報專訊】春季日劇即將開鑼，TBS電視台為了宣傳造勢，昨日為3齣新劇舉行聯合記者會，分別是福山雅治與大泉洋再度合作《Last Man 全盲的搜查官》、山田涼介和橋本環奈合演《獻給國王的無名指》，以及山田裕貴主演的《Pending Train－8時23分，明天和你在一起》。

4月23日開播的《Last Man 全盲的搜查官》，故事講述福山雅治飾演失明FBI探員，以「交換生」方式到日本協助查案，大泉洋飾演負責接待他的日本警方代表。戲中扮演大泉洋侄兒的永瀨廉在記者會表示，為了拉近與兩名前輩的關係，拍攝期間不時模仿福山雅治說話：「阿廉，你中午吃了什麼？」逗得眾人大笑，大泉洋趁機取笑他：「相似度太低。」福山雅治對此不怒反笑：「我覺得很高興。」

另一方面，4月18日首播的《獻給國王的無名指》，故事改編自同名漫畫，橋本環奈飾演剛入行的婚禮策劃師，與公司社長山田涼介各自為了不同原因而決定假結婚，橋本笑言日劇通常在最後一集才會出現結婚場面，「我在第一集已經穿婚紗出嫁了」，山田聞言即大讚：「橋本穿著婚紗的樣子真的很漂亮。」至於山田裕貴、赤楚衛二、上白石萌歌等合演的穿越劇《Pending Train－8時23分，明天和你在一起》，講述一班互不相識的乘客，某日如常乘電車上班，忽然穿越到未來的荒蕪境地，為了生存而奮鬥的故事，將於4月21日開播。