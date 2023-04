next

【明報專訊】夏里遜福(Harrison Ford)主演的《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny),早前宣布將會在下月16日揭幕的康城影展舉行世界首映禮;該片不但是《奪寶奇兵》系列的第5集,導演史匹堡首次退居監製,改由《盧根》(Logan) 占士曼高(James Mangold)執導,《邋遢女郎》菲比布烈治(Phoebe Waller-Bridge)、《萬千痛愛在一身》康城影帝安東尼奧班達拉斯(Antonio Banderas)及《誣網》麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)等加盟演出。講述考古學家鍾斯博士再次展開驚險刺激的終極奪寶之旅,昨日發放長約2分鐘的最新預告片段。

現年80歲的夏里遜福最後一次扮演鍾斯博士,從預告片段所見,他仍拍攝連場動作戲,上山下海,又跳車及跳機,並透過電腦特效「重拾青春」,回到過去展開奪寶之旅。