【開箱】《AIR》 慧眼信念堅持 成就傳奇

【明報專訊】上周三（5日）美國同時有動畫《超級瑪利歐兄弟大電影》，以及《Argo救參任務》賓艾費力（Ben Affleck）自導自演的《AIR》上映，《超》片開畫兩日累收5826萬美元（約4.5億港元），《AIR》則進帳574萬美元（約4477萬港元），兩片成績相距甚遠。復活節長假期，動畫較適合一家大小欣賞；講述「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）冒起不久即與Nike合作推出經典Air Jordan球鞋系列的《AIR》，並非所有觀衆感興趣的題材，其實拍得不壞，或者安排在其他檔期成績會較佳。

描述球鞋Air Jordan產生經過

《AIR》講述1984年米高佐敦仍是NBA新秀，Nike在當時美國體育用品市場，尤其運動鞋方面，市場佔有率遠不如Converse及過江龍Adidas；Nike的籃球鞋生產團隊，為了突破困局，勢要跟米高佐敦合作；米高母親同樣抱有偉大願景，堅信兒子有巨大潛能，最終憑衆人之力，全新球鞋系列Air Jordan誕生，顛覆過往業界遊戲規則外，也讓Nike躍升為全球知名的體育用品品牌。

此片台前幕後陣容不弱；賓艾費力曾經憑《Argo救參任務》贏得奧斯卡最佳電影，今次同樣自導自演，飾演不喜墨守成規的Nike創辦人兼總裁奈特（Phil Knight），並邀《驕陽似我》老拍檔兼死黨麥迪文（Matt Damon）演出及擔任監製，飾演促成米高佐敦與Nike合作的最大推手桑尼（Sonny Vaccaro）。《黑錢勝地》積遜貝文（Jason Bateman）飾演Nike籃球鞋部門營銷副總裁史崔瑟（Rob Strasser）；《公義私刑》基斯梅辛拿（Chris Messina）扮演米高佐敦毒舌又脾氣火爆的經理人霍克（David Falk）；《火拼時速》基斯德加（Chris Tucker）飾演能言善道、掌握形勢的Nike行政顧問懷特。《女戰不敗》維奧拉戴維絲（Viola Davis）扮演米高的媽媽迪洛絲（Deloris Jordan）。

米高佐敦片中雖是「主角」，除落場比賽的真實片段，戲劇情節他從不露面，鏡頭要不對準他背面，不然就是手腳或其他位置，總之不會露面。賓艾費力受訪時解釋，《AIR》並非授權拍攝的米高佐敦故事，但知道米高的媽媽很重要，而且故事動人，所以決定擴大迪洛絲的戲分；另外，米高佐敦太過著名，賓艾費力覺得無論任何演員扮演，都不能讓觀衆信服。為了營造1980年代氣氛，開首除有連串當時潮流文化象徵的片段，配樂更大多是當時的流行曲，譬如Dire Straits《Money for Nothing》、Bruce Springsteen名曲《Born in the USA》，還有Cyndi Lauper的《Time After Time》等。

說服米高佐敦 先過母親一關

《AIR》簡單來說就是伯樂押注千里馬結果絕地反擊的故事；今天大衆都知道Nike是運動大品牌，其實1980年代初不過是小薯。麥迪文扮演的桑尼，不喜運動，但眼光獨到，米高佐敦還在NBA起步階段，已知他非池中物，決定要爭取他到Nike旗下；可是米高佐敦是Adidas的粉絲，桑尼如何說服對方？他首先要說服的是老闆奈特，爭取最多的代言金額。其次從懷特口中得知，能左右米高決定的其實是迪洛絲，於是登門拜訪之時，也從米高媽媽方面入手，結果說服了米高和父母一家三口跟Nike的團隊會面。桑尼立即命球鞋設計師摩亞（Peter Moore）設計Air Jordan球鞋，即使違反NBA規定，寧願支付罰款也要鞋身大幅度用搶眼紅色。會面過程中桑尼傾盡全力發表激動人心的說辭，打動了迪洛絲，但她提出每賣一雙球鞋，米高要獲得一定份額的分紅，桑尼一度猶豫，怕管理層會拒絕。老闆奈特相信桑尼目光，答允所有條件，而且本預算Air Jordan首年300萬美元營業額，結果錄得1.26億美元，其餘已成歷史。

此片在爛番茄影評網站有九成好評，人物塑造應記一功，雖以桑尼為主角，其他角色亦各有戲分及發揮，譬如米高佐敦經理人霍克一角，表面毒舌、強硬、孤僻，但對行情瞭如指掌，與桑尼似針鋒相對，其實無論對米高還是桑尼都有情有義，基斯梅辛拿（Chris Messina）演來亦有幽默感；不過也有傳媒批評此片像一齣群星雲集的大企業廣告片。

上映日期：4月5日