古天樂開心憑科幻片封帝 甘比天下一合作投資5港片

【明報專訊】劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）、古天樂（古仔）、袁澧林、胡子彤等，昨日到文化中心出席第47屆香港國際電影節閉幕電影《送院途中》世界首映，甘比表示與古天樂旗下的天下一集團合作投資5部本地製作的電影，絕不是想進軍影壇，只因之前疫情期間百業蕭條，盼助業界共渡難關，等大家有工開，之後未必會再投資電影，除非有好劇本。可會考慮於電影中客串？她笑道：「梗係冇啦！費事嚇親人，睇吓有啲咩肥師奶角色啦。」

古仔透露與甘比合作的另一套電影已籌備中，不會每部都是他做主角，其中一套會由姜皓文及廖子妤主演。對於甘比笑稱想演肥師奶角色，古仔笑說：「唔係啩！我到時安排角色給她，不過就不是肥師奶，看她想演什麼，諗吓先啦。」古仔憑電影《明日戰記》於華鼎獎奪得華語電影最佳男主角，他說：「想不到憑科幻片得到男主角獎，這個開心很難形容，多謝大家支持。」

袁澧林無信心爭金像影后

袁澧林因減肥瘦了不少，穿露肩性感長裙不時下墜險象環生，她預告出席香港電影金像獎的戰衣不會性感。談到憑《窄路微塵》角逐影后有沒有信心？袁澧林承認沒有，「我睇好鄭秀文」。早前她獲日本新銳導演二宮健邀請，為日本歌手Vaundy拍MV，她表示希望可以進軍日本，但要先重學日文。

胡子彤稱之前因疫情決定重新加入香港棒球隊，可會阻礙演員工作？他說：「暫時冇乜特別，因為未有工開，不過啲錢使晒，所以要開工喇！搵完錢先再打波。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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