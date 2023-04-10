佔兩線劇 怕觀眾睇厭 馬國明靠林夏薇孭飛搶收視

【明報專訊】馬國明近期曝光率甚高，主演無綫劇《隱形戰隊》贏得收視及口碑，演出獲讚型爆。今晚起他主演的另一新劇《法言人》亦播出，佔據兩線劇時段，他承認怕觀眾看厭，要靠林夏薇吸引觀眾。何依婷與丁子朗劇中演一對，談到會否擔心劇集播出後傳緋聞，前者自嘲年紀大過後者，應該不會有緋聞，跟郭柏妍傳緋聞的丁子朗則高呼不想要緋聞。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

馬國明、林夏薇、張頴康、黄嘉樂、丁子朗、何依婷等昨日到深水埗宣傳無綫新劇《法言人》，馬國明與林夏薇等在台上合唱《友情歲月》。馬國明對於兩線劇都由他主演，也怕觀眾會看厭，笑稱《法言人》要靠林夏薇吸引觀眾，幸好兩劇風格及角色不同。二人劇中有不少專業人士長對白，馬國明大讚林夏薇，「佢好勁，她入行第一場戲的對白都仲記得」。林夏薇笑稱所以日日都要食很多合桃補腦，並透露今次沒有惹火只有噴火，她的角色鍾意食辣，但她本身不吃辣，搞到生痱滋，被馬國明取笑是「發炎人」。

林夏薇與馬國明首次演情侶，「今次我們有別於一般情侶要做的事，經常四人行，都會有親熱戲，只可以講會令雙方的另一半非常安心，好正面和健康」。她下月為新劇《逆天奇案2》開工，問之前傳被飛的馮盈盈是否有份參演？林夏薇說：「應該是原班人馬，因為是延續上一個故事，關鍵人物都應該會出現，一定是原班人馬開心啲，亦會有新角色加入。」

伙佘詩曼拍劇 何依婷壓力大爆瘡

何依婷遲到半小時才到場，解釋因要拍新劇《News新聞女王》，活動後繼續開工，稱拍新劇壓力大至爆瘡，因希望做得好一點，讓觀眾看到她有進步。是否因面對佘詩曼很大壓力？她說：「不止因為她，而是已入行一段時間要進步，這套劇有佘詩曼，更不可以拖累如此叻的前輩。」何依婷與丁子朗均在公司力捧名單，何依婷表示無論是不是在名單都要做好自己，丁子朗承認開心被認同，如打了一支強心針。

丁子朗與郭柏妍合作無間傳緋聞，丁子朗笑道：「何依婷問點解我們拍劇冇傳緋聞，會否我們啲戲太屎。」他強調與郭柏妍是好朋友，不介意繼續傳緋聞為劇集宣傳。問何依婷與丁子朗在新劇播出後可擔心傳緋聞？何依婷搶說：「我覺得應該冇乜機會，因為我年紀大過他，可能傳唔出。」丁子朗高呼：「我唔想要緋聞呀。」

黃嘉樂外闖挑戰自己

黃嘉樂去年婚後決定離巢外闖，解釋當時剛好跟無綫約滿，公司早已提出續約方案，但他覺得已完成對爸爸的承諾，演到主要角色，想到其他地方挑戰自己，強調和無綫關係依然好好，「好感恩公司一直畀好多機會我，離開是帶着開心心情」。他表示與太太拍拖前，常擔心父親身體健康問題，未有事就擔心定先，經常愁眉苦臉，是太太令他性格變開朗。他說：「太太叫我笑多啲才有運勢。」

黃嘉樂透露暫時以自由身接洽工作，將到內地參演網大，亦會參演無綫劇《逆天奇案2》。可有生育計劃？他說：「想！就是這個問題，我要更加努力搵多啲錢，因為養小朋友供書教學真的要花很多錢，有好消息一定會同大家講。」

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