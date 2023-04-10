生日會被指食物分量少掠水 炎明熹粉絲斥抹黑 貼相反擊

【明報專訊】炎明熹（Gigi）昨日18歲生日，Gi炎粉（粉絲暱稱）日前在西貢某酒店提早為偶像舉行生日會慶祝，Gigi與500名粉絲玩遊戲、唱歌，她被粉絲感動落淚。不過事後有網民在facebook專頁「香港茶餐廳及美食關注組」上載照片和帖文，稱參加Gigi的生日會每人平均付費450元，但活動提供的3款熱盤食物，每款只可食一件，不滿收費過高；又指有千多人參加，共收75萬元。其他網民在對方上載的照片看到生日會菜單，發現非所說只有3款熱盤，還有兩個冷盤及一款甜品。

好過MIRROR見面會另收費

不少粉絲群起反駁該網民是「黑粉」，偷相抹黑Gigi，事實生日會還有其他禮物，包括專屬T恤，每枱有枱獎和香檳，以及各樣抽獎禮物，而且在酒店舉行有佈置、閃卡機、巨型公仔等，都需要花費。有人斥責該網民用這手法詆譭一個小妹妹及其粉絲，好過分。

另有網友以MIRROR官方歌迷會舉辦見面會做例子，「好過鏡團收咗人會費，然後又要畀多480元偶像見面費」。又稱Gigi的生日會，粉絲有得見偶像又有歌聽，收費都好合理；還質疑450元乘500人只是約22萬元，如何計算出75萬元？

該名投訴的網民其後留言澄清自己不是Gigi粉絲，只是陪朋友出席，以為有飲有食有歌聽，點知是這樣。Gigi經理人對此事回覆傳媒，多謝大家愛惜Gigi，當日大家都玩得好開心，陪Gigi過了一個難忘的生日。

娛樂組