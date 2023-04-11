出身富裕 兩段婚姻 亞視偷拍整蠱節目創佳績

洪金寶（左起）、苗僑偉、吳耀漢、馮淬帆和曾志偉合演的《五福星》電影系列成喜劇經典。

【明報專訊】吳耀漢出身富裕家庭，父親為九龍巴士及九龍殯儀館創辦人之一吳海霖。吳耀漢曾有兩段婚姻，21歲曾與一名英國女子結婚，婚姻維持半年便告終；1965年吳耀漢再婚，跟現任外籍妻子Susan育有3女1子，兒子吳嘉龍同為演員，3女吳瑞鶯、吳素兒及吳瑞珊非圈中人，甚少露面。吳耀漢15歲被送到英國的寄宿學校，長大後決定回港工作，1970年代加入無綫為《雙星報喜》做創作，其後開始幕前工作，演出《點只汽水咁簡單》。他曾開設影業公司，身兼演員及製作人，作品包括《發錢寒》、《慌失失》和《提防小手》等。

《五福星》演「大山地」受歡迎

數到吳耀漢代表作，絕對是1980年代與洪金寶、馮淬帆、苗僑偉和曾志偉合演的電影《五福星》系列，吳耀漢演「大山地」一角大受歡迎，憑《奇謀妙計五福星》和《飛越黃昏》兩次提名香港電影金像獎最佳男主角。

1989年獲邀加盟亞視，開拍香港首個偷拍整蠱節目《吳耀漢攪攪震》，節目推出後大受歡迎，一度成為亞視最高收視節目。吳耀漢1996年決定舉家移居英國，減產過半退休生活，間中參與幕前演出，客串電影《一見鍾情》，以及在英國電視劇《The Bill》演便利店老闆，2013年回流復出接拍《殭屍》，最後主演作品是2019年上映的《如珠如寶》。

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