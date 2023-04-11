馬國明羨慕離巢唐詩詠自由揀job

【明報專訊】馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉佩玥、劉穎鏇和江美儀等，昨日在紅磡宣傳無綫劇《隱形戰隊》，吸引大批觀眾圍觀，眾演員一起睇預告片，還大玩高難度食冬甩遊戲，江美儀和劉穎鏇分別倒掛在郭子豪和陳山聰身上，盡現兩女腰力過人。林子善收到驚喜，被監製整蠱指擔任主持的他說漏台詞，其實是布局推蛋糕為他預祝生日，子善即爆喊，「多謝監製呢10幾年一直栽培我，鬧得我好甘，但是好溫暖，他會對我說愛之深、責之切，也要多謝台前幕後的照顧」。唐詩詠和馬國明趁機屈他請食飯。

想跟未婚妻拍奶粉廣告

已離巢的唐詩詠幫手宣傳最後一部無綫劇，馬國明相信將來一定有機會再跟她合作，又以最近回巢拍劇的佘詩曼做例子。唐詩詠都認為世事冇絕對，「睇緣分啦！不過我都好開心這部作品得到好成績」。自由身的她表示得到全新體驗，雖然所有工作由自己負責洽談，但覺很得意和享受，「接洽了些廣告，又將會跟不同藝人合作，酬勞方面都不用多談，各單位都已提出好條件，好感恩大家好愛惜我」。

馬國明羨慕唐詩詠自由身可揀工作，劇接劇的他是無綫台柱，馬國明自嘲，「我只是小職員，公司好多台柱」。他希望與唐詩詠拍廣告，兄妹檔、甚至父女檔也有興趣，最緊要有廣告拍，並笑言歡迎找他和未婚妻湯洛雯拍廣告，「愈多工作愈好，我和湯洛雯拍奶粉、尿片廣告都可以」。

陳山聰預告打戲連場

陳山聰與劉穎璇拒劇透角色是否步向死亡，只預告會面對危機，有不少精彩打鬥場片，陳山聰說：「我和馬國明會夾擊陳展鵬，打到分出高下為止。」他開心見證對手劉穎鏇成長，加上其角色邢風大受歡迎，「邢風著背心帶領潮流，現在好多人拍低衣櫃裏的背心，傳給劉穎鏇睇，我覺得有商機，想幫她推出邢風系列背心，應該會賺錢」。劉穎鏇大聲叫好，希望打鐵趁熱。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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