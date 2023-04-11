《鬼滅之刃3》首播掀熱議 「戀柱」甘露寺蜜璃性感登場

【明報專訊】《鬼滅之刃》2016年首度在《週刊少年JUMP》連載，描述主角竈門炭治郎的妹妹竈門禰豆子變成「鬼」，炭治郎為幫妹妹尋找變回人類方法，踏上斬鬼之旅。2019年推出動畫劇集，隨即掀起熱潮，翌年上映的電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》，收逾404億日圓，成為日本電影史上票房冠軍。《鬼滅之刃》動畫劇第3季「刀匠村篇」前晚首播，圍繞「霞柱」時透無一郎及「戀柱」甘露寺蜜璃的故事，粉絲讚畫功更進一步，今季女主角甘露寺蜜璃的性感出浴場面，亦掀起網民熱話。

文：蘇珮欣

《鬼滅之刃》為迎接第3季播出，包含第2季「遊郭篇」結尾第10與11集，以及今季第1集的特別版電影《『鬼滅之刃』上弦集結，前進刀匠村》，今年2月在日本開畫，香港及美國等地亦緊接上映。該片在日本截至本月初，累收逾40億日圓（約2.3億港元），成績不俗。

《鬼滅之刃3》「刀匠村篇」前晚首播，香港觀眾可於煲劇平台「黃Viu」收看。首集加長內容至50分鐘，讓粉絲過足戲癮。觀衆大讚第1集畫功厲害，其中「無限城」畫面像真度十分高，「鬼王」鬼舞辻無慘震怒一幕，更畫得很精細，被他弄碎的瓶與罐等物品，像真度高如實物，大讚負責動畫製作的ufotable公司技術一流；有粉絲笑言這幾個場面篇幅雖短，相信製作費應該不菲。

今季女主角「戀柱」甘露寺蜜璃登場畫面掀起熱話。劇情講述炭治郎與隊友抵達刀匠村後，與「霞柱」時透無一郎及「戀柱」甘露寺蜜璃相遇。後者出場時正在露天浴池洗澡，以長髮遮掩胸前重要部分，不少粉絲對於甘露寺蜜璃性感登場大表興奮，又指幸好劇集在晚上11時播出，否則畫面可能被刪走。

milet包辦主題片尾曲

另一方面，《鬼滅之刃》首兩季主題曲均成為大熱歌曲，第3季主題曲《絆之奇跡》由女歌手milet和搖滾樂隊MAN WITH A MISSION合唱，昨日公開片尾曲《墮入情網》，同樣由他們合唱。