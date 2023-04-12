無綫《獎門人》撼ViuTV《金像獎》 「獎老」金剛相隔6年歸隊 被嘲口腫面腫

馬國明（左）和林夏薇（右）自認玩遊戲唔叻，要靠人海戰術取勝。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】ViuTV周日晚7時半播映《第41屆香港電影金像獎頒獎典禮》，無綫出動曾志偉主持的《獎門人開心消費感謝祭》應戰，原本8時半播映的《中年好聲音》延至9時半。

新劇《法言人》演員馬國明、林夏薇、丁子朗、何依婷、戴祖儀及余思霆前晚錄影《獎門人》，「獎老」金剛相隔6年歸隊，被笑口腫面腫，他反駁：「我大隻咗啫。」玩「啜乒乓波」時，「獎門人」曾志偉及「獎老」阮兆祥齊整蠱金剛，將手指伸入金剛口裏。

馬國明和麥美恩對戰，被笑沒殺傷力的麥美恩笑說：「湯洛雯，我愛你。」馬國明回應：「唔關我事㗎。」

性感余思霆戴祖儀無懼走光

馬國明和林夏薇表示《法言人》組隊上節目，靠人海戰術取勝，馬國明說：「張頴康、丁子朗班後生好勁，驚自己累大家輸，所以我負責陪笑、發號施令，以及影響賽果。」是不是預演結婚玩接新娘遊戲，他笑說：「我們不會玩遊戲，到時只會玩伴郎伴娘和嘉賓，但這是我一廂情願想法。」

露腰的戴祖儀和穿短裙的余思霆稱不怕走光，余思霆說：「我看似著短裙，其實是裙褲來的。」戴祖儀自嘲無身材，「走光都沒什麼可以睇」。

戴祖儀和余思霆最擔心玩遊戲成豬隊友，戴祖儀笑說：「我走運氣路線，是運氣豬，我已經揀了丁子朗一齊玩啜乒乓波，之前拍《青春不要臉》時，已跟他咀到麻木，所以沒壓力。」有提議余思霆可趁機啜男神馬國明，她笑說：「未合作過，壓力好大，我會揀張頴康。」

記者：鍾一虹