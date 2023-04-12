193被爆開工常遲到 吳保錡求宣萱包養

【明報專訊】姜皓文（黑仔）、ERROR成員何啟華（阿Dee）和吳保錡、COLLAR成員Candy等昨日出席ViuTV新劇《極度俏郎君》記者會，女主角宣萱沒有現身，但拍片分享與黑仔及ERROR合作感受，大讚梁業（肥仔）開工很準時、阿Dee專業、保錡口甜舌滑，每天開工都讚她漂亮；至於郭嘉駿（193）什麼都好，但要改善遲到。阿Dee表示193聽完宣萱「講經」後，已有改善，但不肯透露193遲到的最高紀錄，大家未試過因193遲到而反面，因為他們是隊友。

保錡承認對住宣萱口甜舌滑，每天開工都讚對方靚，還曾問宣萱可否養埋他。保錡笑說：「我一個市井之徒一下子攀上名門，變成名門望族。我由細睇宣萱睇到大，佢都一樣咁靚，未來她都會咁靚，她的財富又會加上去不會減。（又講女仔，不擔心影響形象？）她是女人，不是女仔，我是茄哩啡向上爬，有上進心。不過都是說說，沒追求宣萱意思。」

阿Dee被當侍應 搲撈失敗

阿Dee爆保錡喜歡運動型女仔，保錡承認，因喜歡運動，但暫時不想拍拖，否認被之前的戀愛嚇怕了。他和阿Dee均表示對拍拖隨緣，事業才剛起步，以事業為重。阿Dee笑說：「我現在不追女，追求好劇本，《毒舌大狀》票房過億是多了行內人認識我，但冇多到劇本。我之前出席導演會周年晚宴都有向導演搲撈，但揸住支紅酒，導演和賓客都以為我是侍應，不停叫我斟酒，沒機會自我介紹。」

黑仔為了下月演出邱禮濤執導的新片做準備，每隔兩日曬一次燈，令膚色更黑，「故事講1990年的警察，再曬黑些，想予人污糟感覺及更似麻甩佬。不過曬到連老人斑都出埋」。黑仔今年除做演員，還參與幕後工作，但否認退居幕後，笑言做演員做到蓋棺那一刻。

記者：柯美