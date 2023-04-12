盼助劏房戶露宿者被虐兒童 林鈺洧計劃創立個人慈善機構

【明報專訊】應屆港姐冠軍林鈺洧、亞軍許子萱及季軍梁超怡，昨日聯同《中年好聲音》李佳、顏志恒等一眾參賽者到深水埗派飯給長者。林鈺洧表示之前曾與同屆港姐徐麟以私人性質來過派飯，今次是第二次，所以都幾熟手。平時多做義工的她，目標幾年內以個人名義開設慈善機構，「主要想幫助劏房戶、露宿者及被虐兒童等有需要幫助的人，現在希望透過多做慈善活動，從中偷師」。林鈺洧稱善事不是做生意，最緊要由心而發。

許子萱透露自細已幫助老人家及有白血病兒童，曾往山區幫小朋友驗眼籌款，但無計劃創立慈善機構，不過若林鈺洧日後有需要，她可運用其金融和管理知識幫手。梁超怡在外國曾幫助露宿者清潔露宿地方，今次初嘗派飯。談到4月底入劇組，首次拍劇的梁超怡承認很緊張，「劇中飾演陳煒年輕版，希望有機會向她偷師」。林鈺洧也渴望有機會拍劇，什麼角色都想挑戰，醜角也不介意；許子萱除拍劇外也想嘗試主持，展示口才。

李佳有信心比賽奪冠

唱歌老師李佳表示會鼓勵學生參與慈善活動，透露自《中年好聲音》播出後，多了幾十個學生，現時學生逾百。因應付比賽，間中要請假，不過一有時間就會補堂。談到最近愈唱愈強，在最近一集獲最高分88分被視為大熱，李佳自覺初時唱腔有問題，經多番改進唱歌技巧，從而作出相對改善。有冇信心奪冠？李佳承認有，「最終都要視乎評審和決賽當日的臨場狀態，最緊要唱好自己，我看好龍婷，覺得她一路有突破，還有周吉佩、羅啟豪和顏志恒，各有千秋」。

記者：陳釗