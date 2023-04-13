網民激讚演活喪女之痛 李麗珍埋位即嚎哭 3 take搞掂

【明報專訊】57歲李麗珍客串ViuTV劇《和解在後》，前晚播出她與廖子妤展開調解一集，劇情講李麗珍多年來為女兒自殺一事耿耿於懷，無法原諒廖子妤，兩人解開心結一幕感人催淚，李麗珍影后級演技備受網民激讚，引起很大迴響。導演趙善恆感謝李麗珍動人演出，完全表達到母親的世界觀。李麗珍接受《明報》訪問，對於演出獲觀眾留意及讚賞感到好開心，回想這場嚎哭戲，因有很多場口要拍，劇組人手有限，所以要快，一埋位情緒即到。

ViuTV劇《和解在後》獲不少好戲之人客串，本周結局篇有金馬影后李麗珍與金像獎最佳女配角廖子妤，演出單元故事講述出獄女子浩琳（廖子妤飾）想找調解中心創辦人莊易（谷德昭飾），打算向莊易及其太太（李麗珍飾）道歉，原來浩琳跟莊易夫婦女兒莊梓彤（李玗蓁飾）自殺有關。浩琳向阿凡（趙善恆飾）透露自己患腦癌，但莊太對女兒自殺一直耿耿於懷，拒絕接受浩琳道歉。

前晚一集阿凡與方圓（蘇雅琳飾）終能安排浩琳跟莊易夫妻見面，展開復和調解，浩琳道出當年梓彤自殺真相，最後她還代已逝的梓彤，向莊太送上「剔號」，表達已原諒母親，場面催淚又感人。李麗珍演繹失去女兒的錐心之痛及自責，伏在丈夫谷德昭懷中嚎哭一幕，讓觀眾感心酸。

女兒朋友都讚做得好

之前紀念張國榮（哥哥）逝世20周年，李麗珍擔任哥哥主唱的《最愛是誰》MV女主角，她在MV的演技已大獲好評。李麗珍接受《明報》訪問，對於《和解在後》的演出備受讚賞，她說：「好開心近期演出獲得觀眾和網民激讚，《和解在後》是ViuTV劇，睇ViuTV的年齡層比較細個，估唔到他們都留意我，喜歡我的演出。今（昨）日起身，我個女都同我講，她很多朋友睇完都讚『你媽媽做得好好』，真係好開心。拍嚎哭那場戲兩三take就ok，因為要拍打風、又要拍落雨，人手有限，所以要快，之前情緒醞釀一段時間，一埋位即嚟。拍完以為會好耐先平復到，因為臨近中秋節，拍完大家一齊食月餅、玩花燈，好快就抽離。近期都是演肥師奶，所以沒有注重體型，現在要努力運動，開始減肥。」

谷德昭曬與李麗珍30年前合照

身兼演員與導演的趙善恆（恆仔）在社交網分享這場戲的感受，表示拍攝當日所有工作人員都被感動，很感謝谷德昭，參演不止閱讀自己的角色，還用很多時間和他了解整部劇集的創作內容和想帶給觀眾的信息，「沒有他對整個劇本的深入理解，絕對成就不了今天大家看到的這一場戲。當然也要多謝李麗珍小姐，她動人的演出，完全表達了每位母親的世界觀」。

谷德昭亦在社交網分享與李麗珍合照，透露二人相隔30年再合作，上一次是《富貴再逼人》，多謝30年後有緣分，他曾擔心這場戲不知能否演好，幸好有好對手李麗珍及廖子妤，還有編劇及導演。

恆仔開戲預埋蘇雅琳

恆仔與蘇雅琳（Ivy）昨日出席米線店活動，對於在處女劇《和解在後》演出有不錯口碑，Ivy感開心及很多謝大家喜歡，她翻看時也被故事感動。會否帶來壓力？她說：「我的壓力來自於大家都很惜我，想再進步，以及再努力增進演技。」提到喊戲也被讚，Ivy說：「多得拍攝時有老師在，我當時將感情放到對手身上，演繹得幾舒服。」

有粉絲講笑要「買起」劇中與她有不少親密互動的柯煒林，Ivy笑言已不算親密，大爆原本二人有咀戲，去到拍攝現場對方刪了，但依然做到情侶感覺。恆仔笑稱柯煒林好醒目，將自己的生命危險降到最低，現在最危險應該是劇中小演員「明仔」。

恆仔給Ivy處女劇表現110多分，大讚她演出自然，若將來開電影也會預對方，但要先看Ivy有無檔期，Ivy即說有。網民笑他每次開戲都「自肥」，找來「女神級」演員拍檔，恆仔笑說：「拍劇很辛苦，自肥不會用這方法，有時連續拍17小時，似自殘多一點，我常形容這是眾肥計劃，大家也想看到Ivy，大家都開心。」談到父親最近病逝，恆仔表示爸爸雖然患病多年，早已有心理準備，但真正發生時難免會難過和有情緒，目前先處理好爸爸後事，再處理自己心情。

記者：陳釗