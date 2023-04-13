顧嘉煇獲港台頒「金曲榮譽大獎」 湯寶如遺憾未曾合作

【明報專訊】香港電台《廣播九十五周年 十大中文金曲》頒獎音樂會將於5月6日假紅磡體育館舉行，廣播處長李慶華昨日在記者會公布本屆頒獎禮特設「金曲榮譽大獎」，頒給已故一代「樂壇教父」顧嘉煇（煇哥）。區瑞強、湯寶如、黃洛妍及余宗遙出席向煇哥致敬。

煇哥活躍於1970年至1980年樂壇，1992年出道的湯寶如一直沒有機會跟煇哥相遇，以及獲得對方的音樂作品。她說：「細個已接觸煇哥的歌，因我媽媽很喜歡，我主持音樂節目《流行經典50年》找到拍檔黎小田作歌，已經很犀利，若能擁有煇哥作品，集齊一套更好，今（昨）日可以現場演繹煇哥的《狂潮》都好榮幸。」

談到《十大中文金曲》被指很多hit歌也不入圍，有否覺港台追不上潮流？湯寶如表示不知道，自憑《感冒》在第20屆十大中文金曲得獎後，她便脫離樂壇頒獎禮，每個媒體各有標準，要視乎計播放率，還是首歌受歡迎程度做統計，總之支持廣東歌就好。她說：「無辦法，做樂壇新人要慢慢來，年代不同了，以前我們出歌有唱片公司力谷，現在我做獨立歌手，出歌做宣傳要靠自己，比較辛苦。」湯寶如無意再簽唱片公司，現在難得自由，可以揀自己鍾意做的事。

湯寶如透露16歲兒子打算完成國際預科文憑試，便到外國升讀大學，見識不同文化，她稱沒有不捨，會學識放手，「我送他到機場便算，兒子長大都好少理我，每當約朋友睇演唱會，就會找我買飛」。她笑言有心理準備將來升級做奶奶，但希望不要太早發生。

區瑞強讚煇哥照顧新人

區瑞強唱出煇哥為他創作的《那天再重聚》及《相識在童年》，憶起煇哥昔日很照顧新人，「他聽到歌手唱他的歌，會回頭讚『唱得幾好』。他作的歌可長可短，幾句歌就吸引住觀眾，還做到音樂傳承，提攜徒弟杜自持、周啟生和徐日勤等」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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