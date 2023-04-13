首屆影帝許冠文爭男配被睇高一線 王菀之余香凝自視黑馬 林明禎打定輸數

王菀之認為「豬豬」一角看似平平無奇，其實她加了不少細膩和微小表情變化，令角色更突出。

【明報專訊】《第41屆香港電影金像獎》頒獎禮將於周日（16日）假尖沙嘴文化中心舉行。最佳男女配角入圍名單，王菀之、林明禎、張繼聰和陳湛文憑陳詠燊執導的《飯戲攻心》齊獲提名，氣勢先聲奪人。王菀之除與拍檔林明禎拗手瓜，對手還有《緣路山旮旯》余香凝、實力演員《窄路微塵》區嘉雯和《正義迴廊》楊詩敏（蝦頭）。王菀之和余香凝自視為黑馬，首次提名女配的「大馬女神」林明禎看淡賽事，無想過攞獎。男配之戰各有千秋，首屆影帝許冠文憑《風再起時》入圍，被睇高一線，林海峰在《正義迴廊》收起笑臉，嚴肅演出令人眼前一亮；《阿媽有咗第二個》的羅永昌戲分不多，但演出打動人心。

《飯戲攻心》和《正義迴廊》票房大賣，王菀之、林明禎與蝦頭的精湛演出，備受注目。余香凝在《緣路山旮旯》也贏得不少口碑；憑《叔．叔》攞過金像最佳女配角的區嘉雯演技毋庸置疑，不過在《窄路微塵》戲分略少，未知會否影響票數。

余香凝承認有提名感到好意外，信心只得一半，決定頒獎禮當晚要老公同行壯膽，她雖然睇好區嘉雯，但仍不失自信，「每個人都應該要對自己有信心，我會投自己一票。聽到很多觀眾和同行都話我演出夠自然、舒服，如果攞獎，我要多謝對手岑珈其」。

林明禎預告超性感爭最佳衣著

余香凝欣賞王菀之和蝦頭演出，稱她們的角色情緒起伏較大，她的角色相對情緒起伏較小，「特別喜歡王菀之，她一方面演得好搞笑，拍到分手戲時又可以很感人，好難得。林明禎在戲中超可愛，不止男仔喜歡她，我睇完都變成她的粉絲。區嘉雯在《窄路微塵》演媽媽，戲分不多，但有她的場口都觸動人心」。

林明禎沒信心得獎，因對手太厲害，「我覺得入圍已經很奇妙，已跟造型師傾好，到時會超級性感出席頒獎禮，要跟蝦頭鬥搶鏡，爭最佳衣著獎當紀念」。

王菀之與好友林明禎、蝦頭躋身候選名單，非常開心，「以前一有提名，我心想『最好就我攞』，今次沒此想法，很開心《飯戲攻心》有11項提名，好似變成一家人的大事」。叫她選出心水，王菀之笑言十分傷腦筋，唯有揀自己，「我演『豬豬』這個角色看似平平無奇，其實加入了細膩、微小的表情變化，被求婚那一幕戲不容易做，我覺得值得加分」。

男配戰旗鼓相當

至於最佳男配角，棟篤笑演員許冠文和林海峰分別在《風再起時》和《正義迴廊》收起笑臉，嚴肅演出，令人眼前一亮。許冠文在《風》片演廉政公署特別專員，結尾一場5分鐘全英語獨白solo戲，技驚四座。其實許冠文憑《摩登保鑣》在首屆香港電影金像獎膺最佳男主角，演技早已有目共睹，相隔40屆，未知能否再一嘗得獎滋味。

林海峰在《正義迴廊》飾大律師，演出收放自如，加入一些幽默演繹方法，在嚴肅氛圍之中帶點輕鬆感。導演羅永昌近年轉戰幕前，在《阿媽有咗第二個》演姜濤爸爸，戲分不多，但演出打動人心。戲中他向毛舜筠吐心聲，稱因父子不和留有心結感悔疚，在觀賞兒子演唱會的情緒跳動，成催淚位，3人勢均力敵。《飯戲攻心》兩兄弟張繼聰和陳湛文，演出笑中有淚，加上電影票房勁收7700萬，不排除爆冷跑出。

記者：鍾一虹、柯美

（第41屆香港電影金像獎賽前預測）