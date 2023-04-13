李幸倪請粉絲睇《死屍死時四十四》 導演何爵天現身謝票

【明報專訊】李幸倪（Gin Lee）加盟英皇後推出第二首新歌《單戀這件小事》。她分享自己的單戀故事，稱讀書時喜歡上靚仔有才華的學長，為對方親手製作小禮物，會買學長喜歡的東西，不署名偷偷寄給他，期望有日對方猜到她是送禮人。

新歌甜到漏

Gin Lee說：「通常鍾意人的時候，我狀態會囉囉攣、每一日都甜絲絲，好似所有事都變得好美好。每一日都好想跟他傳信息、講電話，我真係好鍾意講電話，可以講10幾個鐘，煲電話粥是我強項。」Gin Lee表示錄此歌時有多方面要兼顧，包括語氣及表情，唱得稍為激昂，會導致反效果，「要笑住唱，演繹上要營造個氣氛，就算唱到高音或激昂時，都要保持甜蜜感覺是比較困難，因一用力唱好容易變得惡，要由頭到尾保持好夢幻、甜蜜同愛，好想大家聽完後，會甜絲絲、好開心、好有愛」。

Gin Lee近日在社交網開直播與粉絲互動，繼人肉速遞外賣給粉絲後，前晚她直播時稱收到很多信息問她為何得兩名額受惠，所以叫大家想有什麼活動可以多些人參與。有網民提議組團睇戲，獲大家支持，Gin Lee答應後聯絡戲院部同事，請粉絲到英皇戲院觀賞電影《死屍死時四十四》。她在戲院派飛又與粉絲合照，吸引過百粉絲參加，完場後《死屍死時四十四》導演何爵天突然現身，原來有朋友告知Gin Lee請睇戲，他特意趕來跟Gin Lee及觀眾致謝。

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