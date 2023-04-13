「鷹眼」謝洛美溫納新節目首映 全家撐場

【明報專訊】「鷹眼」謝洛美溫納（Jeremy Renner）元旦在內華達州牧場發生嚴重意外，近日「復出」，繼接受美國廣播公司（ABC）女主播戴安索耶（Diane Sawyer）訪問及亮相名嘴甘梅爾（Jimmy Kimmel）清談節目後，前日出席為影視串流平台Disney+拍攝的節目《舊車大改造》（Rennervations）荷李活首映禮，這是他意外後首次出席公開場合，並由家人陪同踏上紅地氈，迪士尼行政總裁艾格（Robert Iger）亦到場以示支持。

承認出錯導致意外

據美媒報道，謝洛美溫納在現場用拐杖走路，其後登上電動車代步並受訪。之前被指會息影，謝洛美表示依然會忙於自己喜愛的工作。

另一方面，謝洛美溫納的ABC訪問上周播出，首次承認意外是其錯誤。謝洛美表示事發時外甥亞歷山大費斯（Alexander Fries）的座駕深陷積雪，遂啓動剷雪車把貨車拉出。後來當剷雪車打滑，他擔心外甥的安全，因後者已把連接貨車與剷雪車的鐵鏈鬆開。謝洛美稱當時一腳踏出剷雪車外，未有拉手掣，並回頭看費斯是否無恙，卻失足跌出車外，「車輛仍啓動時不該踏足外面，你明白我意思嗎？就像邊駕駛一條腿伸出車外；就是這樣，是我的錯誤，也付上了代價」。謝洛美表示擔心剷雪車溜後撞向外甥，所以企圖返回車內煞車，他當時踏在啓動中的輪胎上，失足向前跌，並遭重達1.4萬磅的剷雪車輾壓。這次意外造成約35條斷骨、肝臟刺穿及肺部凹陷，令家人擔心及難過，他深感抱歉。