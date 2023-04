每書1季 預拍10年 《哈利波特》拍劇全新班底

【明報專訊】華納兄弟探索昨舉行記者會,宣布旗下串流平台將由HBO Max改名為Max及新收費計劃,又宣布連串新劇大計及公開新節目的預告片,其中最矚目首推傳聞已久的《哈利波特》劇集系列,終落實開拍,除了原著作者羅琳(JK Rowling)擔任監製之外,又會由全新班底主演及製作。羅琳近年對跨性別者的批評引來爭議,Max的行政總裁博萊斯(Casey Bloys)對此拒絕評論。

羅琳名作《哈利波特》曾搬上大銀幕,拍成8部電影,由丹尼爾域卡夫(Daniel Radcliffe)、愛瑪屈臣(Emma Watson)等主演,總票房77億美元(約600億港元);博萊斯昨在記者會表示,劇集《哈利波特》會忠於原著,而且重新選角,預計每季以1本小說為基礎,整個拍攝計劃長達10年。羅琳發聲明表示,「MAX致力維持我的著作完整,對我而言很重要,期待參與這新改編作品,它將提供只有長篇連續劇才能展現的深度和細節」。

羅琳被跨性別團體視為公敵,她監製的《哈利波特》劇集勢必惹起關注;博萊斯不願評論,認為《哈利波特》的故事對愛及自我接納有正面描述,這才重要,而且會在劇中表達出來。

除了《哈利波特》,Max亦宣布多個拍攝計劃,包括再推出《權力遊戲》前傳劇集《A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight》,改編作者馬田(George R.R. Martin)小說《Dunk and Egg》;電影《詭屋驚凶實錄》及劇集《囧男大爆炸》將分別拍劇集版及外傳。

朴贊郁監製羅拔唐尼主演新劇

另一方面,Max發布了多齣新劇預告片,包括麥維斯(Matt Reeves)執導《蝙蝠俠》中企鵝一角抽出拍成8集外傳《The Penguin》,在電影版演企鵝的哥連費路(Colin Farrell)擔正。據悉此劇還在製作中,故事講述葛咸城在謎語人殺死黑幫頭目後,陷入混亂,地下世界更權力真空。《The Penguin》預計2024年上架。《鐵甲奇俠》羅拔唐尼(Robert Downey Jr)主演的間諜劇《The Sympathizer》,根據普立兹得獎同名小說改編,講述越共間諜潛入洛杉磯難民社區的故事,《分手的決心》韓國導演朴贊郁監製、編劇及執導,羅拔唐尼在預告片段中以不同造型現身。

兩屆金像影后茱迪科士打(Jodie Foster)演出《刑警雙雄》第4季《True Detective: Night Country》,發放了首條預告,講述阿拉斯加負責北極觀測站的8名男子失蹤,而且毫無線索,茱迪伙拍卡莉里斯(Kali Reis)飾演的女警展開調查。 繼《東城夢魘》後,奧斯卡影后琦溫絲莉(Kate Winslet)再與HBO合作,主演劇集《The Regime》,其餘演員還有《瘋戀佳人》馬提亞斯桑納斯(Matthias Schoenaerts)、曉格蘭特(Hugh Grant)及安哲雅麗絲布洛(Andrea Riseborough)等,《國王的伸冤》史提芬費雅斯(Stephen Frears)執導;從預告片所見,琦溫絲莉扮演虛構中歐國家元首,會見來自美國的官員。她既要面對國內動盪局勢,又恐權力被剝奪。