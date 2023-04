內地導演王兵《青年》入圍康城主競賽 是枝裕和《怪物》再逐金棕櫚大獎

【明報專訊】第76屆康城影展將於5月16至27日舉行,昨日大會宣布主競賽、一種關注及首映名單;角逐最高榮譽金棕櫚獎的主競賽單元,雲溫德斯(Wim Wenders)、堅盧治(Ken Loach)、南尼莫列提(Nanni Moretti)、舍蘭(Nuri Bilge Ceylan)、郭利斯馬基( Aki Kaurismaki)、陳英雄等知名導演及影展常客帶新片入圍外;日本導演是枝裕和執導的《怪物》,由安藤櫻、田中裕子主演,亦繼《小偷家族》後再逐金棕櫚殊榮。內地導演王兵執導的《青年》,講述雲南青年到上海打工的故事,躋身主競賽名單,並且是唯一入圍的華語片。《卡露的情人》托德希尼斯(Todd Haynes)新作《May December》由金像影后妮坦莉寶雯(Natalie Portman)伙拍茱莉安摩亞(Julianne Moore )主演,加上《法蘭西諸事週報》韋斯安德遜(Wes Anderson)入圍電影《Asteroid City》,集合史嘉麗祖安遜(Scarlett Johansson)等衆多影星,都會吸引媒體注意。

事實上,里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)主演、《無間道風雲》馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導《花月殺手》(Killers Of The Flower Moon, Martin Scorsese),夏里遜福(Harrison Ford)擔正的《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones And The Dial Of Destiny),大會早前已公布會在康城世界首映,加上宋康昊主演、金知雲執導的韓片《蜘蛛網》,以及加拿大男歌手The Weeknd、「星二代」莉莉露絲狄普(Lily-Rose Depp)及Blackpink成員Jennie主演的劇集《The Idol》,亦獲邀在康城放映,星光熠熠場面可期。

《魔盜王》尊尼狄普(Johnny Depp)主演新片《杜巴利伯爵夫人》(Jeanne du Barry,暫譯),獲選為今屆開幕電影,除了是他被指家暴及與前妻安柏赫特(Amber Heard)的離婚訴訟後首部復出之作,亦大有機會跟女兒莉莉露絲同時亮相紅地氈。

陳哲藝《燃冬》入圍一種關注單元

另一方面,《花火》日本名導北野武新片《首》,應邀在康城放映;《熱帶雨》新加坡導演陳哲藝《燃冬》由周冬雨主演,入圍一種關注單元,對手包括宋仲基主演、金昌勳執導的《禍亂》,以及金像影后姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)主演的澳洲電影《The New Boy》。