內地導演王兵《青年》入圍康城主競賽 是枝裕和《怪物》再逐金棕櫚大獎

是枝裕和曾以《小偷家族》捧走康城最高榮譽金棕櫚獎，今年以新片《怪物》再度入圍，該片的配樂是音樂大師坂本龍一的遺作。

【明報專訊】第76屆康城影展將於5月16至27日舉行，昨日大會宣布主競賽、一種關注及首映名單；角逐最高榮譽金棕櫚獎的主競賽單元，雲溫德斯（Wim Wenders）、堅盧治（Ken Loach）、南尼莫列提（Nanni Moretti）、舍蘭（Nuri Bilge Ceylan）、郭利斯馬基（ Aki Kaurismaki）、陳英雄等知名導演及影展常客帶新片入圍外；日本導演是枝裕和執導的《怪物》，由安藤櫻、田中裕子主演，亦繼《小偷家族》後再逐金棕櫚殊榮。內地導演王兵執導的《青年》，講述雲南青年到上海打工的故事，躋身主競賽名單，並且是唯一入圍的華語片。《卡露的情人》托德希尼斯（Todd Haynes）新作《May December》由金像影后妮坦莉寶雯（Natalie Portman）伙拍茱莉安摩亞（Julianne Moore ）主演，加上《法蘭西諸事週報》韋斯安德遜（Wes Anderson）入圍電影《Asteroid City》，集合史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）等衆多影星，都會吸引媒體注意。

事實上，里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演、《無間道風雲》馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導《花月殺手》（Killers Of The Flower Moon, Martin Scorsese），夏里遜福（Harrison Ford）擔正的《奪寶奇兵之命運輪盤》（Indiana Jones And The Dial Of Destiny），大會早前已公布會在康城世界首映，加上宋康昊主演、金知雲執導的韓片《蜘蛛網》，以及加拿大男歌手The Weeknd、「星二代」莉莉露絲狄普（Lily-Rose Depp）及Blackpink成員Jennie主演的劇集《The Idol》，亦獲邀在康城放映，星光熠熠場面可期。

《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）主演新片《杜巴利伯爵夫人》（Jeanne du Barry，暫譯），獲選為今屆開幕電影，除了是他被指家暴及與前妻安柏赫特（Amber Heard）的離婚訴訟後首部復出之作，亦大有機會跟女兒莉莉露絲同時亮相紅地氈。

陳哲藝《燃冬》入圍一種關注單元

另一方面，《花火》日本名導北野武新片《首》，應邀在康城放映；《熱帶雨》新加坡導演陳哲藝《燃冬》由周冬雨主演，入圍一種關注單元，對手包括宋仲基主演、金昌勳執導的《禍亂》，以及金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）主演的澳洲電影《The New Boy》。