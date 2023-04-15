看過《遙遙之城》宣傳照 或受影響 袁劍偉發聲明否認抄襲

【明報專訊】梁詠琪為常霖法師與善長成立的慈善團體「心呼吸」獻唱主題曲《停一停‧心呼吸》，MV由袁劍偉執導。MV上架後遭藝術創作團隊「Chloeography Project」指控涉抄襲團隊2018年的流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》，MV隨後下架，雙方就事件溝通。袁劍偉日前表示一直有跟進事件，有跟「Chloeography Project」聯絡，希望大家有一個同意和解方案。

「選景中環代表紛擾世界」

袁劍偉昨日向傳媒發出聲明，表示創作《停一停‧心呼吸》MV時，未有參考任何相關《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的資料，亦沒有抄襲該作品，惟承認兩年前曾看過《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的3張宣傳圖片，未知是否因此影響了他之後的創作。

袁劍偉聲明如下：「關於最近涉及《停一停‧心呼吸》音樂錄像的風波，感謝各界關注，今次義務製作的音樂錄像，創作本意是人類煩惱大多來自於『貪、嗔、癡』，於是用『紅、藍、灰』三色氣球作寓意，並選景中環代表紛擾世界。另外亦以透明氣球象徵透過《停一停．心呼吸》可達到的澄明境界。在創作期間我絕對沒有參考任何相關《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的資料，亦沒有抄襲該作品，但風波傳出後，身邊有人提醒，原來兩年前曾經與我分享過《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的3張宣傳圖片，我正反思會否因而影響了之後的創作，但對於今次風波為《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的創作團隊Chloeography Project帶來不便與困擾，深感抱歉。」

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