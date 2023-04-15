曾志偉70大壽包場開派對 場內嚴禁私下影相 不醉無歸

【明報專訊】無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉昨日70歲生日，在尖沙嘴包場舉行生日派對，跟同日生日的黃杏秀一同慶祝，逾200名好友到賀，場面熱鬧。這晚Dress Code是黑白兩色，壽星與賓客皆悉心打扮到場，志偉表示希望可以影張整齊的黑白大合照。還有主題是不醉無歸，為讓大家盡興，要求賓客在場內不要影相，就算影了都不要公開。志偉的生日願望是大家身體健康，開心子女曾國祥及曾寶儀在港陪伴慶祝。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

曾志偉在生日月慶祝停不了，之前無綫為他舉行驚喜生日會，前晚他辦慈善素宴，籌得760萬元，兒子曾國祥與女兒曾寶儀陪他切生日蛋糕。

逾200好友到賀

昨晚的派對獲大班圈中好友出席，有溫拿五虎、劉嘉玲、張衛健、杜德偉、歐陽震華、陳小春、謝天華、林敏驄、張智霖、苗僑偉與戚美珍、阮兆祥、錢嘉樂、湯盈盈、孟瑤及張美妮等。志偉接受傳媒訪問表示，生日願望多年不變，是自己及大家身體健康，觀眾個個看節目開心，他們就做多些好節目給大家看。他透露這晚因場地所限，只能容納逾200人，有不少朋友從外地來港，非常熱鬧。這晚Dress Code是黑白兩色，大家都著得好靚，他希望大家可以影張整齊的黑白相，顏色單純，最重要大家開心一齊影。

開心復辦慈善素宴

曾志偉表示切了很多個蛋糕，昨日凌晨3點仍切了4個，生日月最緊要食得開心，「之前與家人到日本旅行慶祝，至於慈善素宴辦了20多年，過去3年因疫情停辦，開心今年復辦，大家都好踴躍，筵開50圍，見到好多老朋友，大家都好有善心，令善款數字破紀錄」。問到70歲心態有否改變？志偉說最重要身體健康。他自爆連日慶祝已飲醉了多次，在無綫的生日會後「斷片」，笑言仍清晰記得被肥媽及薛家燕惜惜，「可能惜完就冧咗」。昨晚的主題亦是不醉無歸，務求大家盡興，他說：「我在場內同大家講，因為太多藝人朋友，不要影相，就算有圈外朋友想同藝人影合照，都不要公開，給予藝人空間盡情玩，工作人員都收起手機，不希望有大家不想曝光的相流出。」

《中年好聲音》多名參賽者獲邀出席，志偉表示他們想見偶像，而且已大半隻腳踏入娛樂圈，讓他們感受一下藝人的私生活。是否力捧他們？他說不用捧，已經紅了，獲很多觀眾喜歡，有不少宴會都指定請他們演出。

謝天華陳小春送心意

謝天華與陳小春結伴到場，問送什麼禮物？他們說送個心意就夠。小春爆場內多人估志偉晚上9時30分便醉，但他估應該10時後。天華稱可能破紀錄，一是最早醉或最遲醉。孟瑤與張美妮送酒給志偉。

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