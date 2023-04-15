新歌《我的親人》延續《風眼》 陳慧琳伙謝君豪拍MV過足戲癮

【明報專訊】陳慧琳（Kelly）再推出新歌《我的親人》，MV延續早前歌曲《風眼》的故事；在《風眼》MV最後一幕的身影就是今次MV的男主角謝君豪。謝君豪飾演Kelly的舊情人，年輕版謝君豪留下寫上「Forget Me」的明信片便不辭而別，Kelly埋藏這鬱結多年，長大後再遇上謝君豪，舊畫具、明信片等再次出現。不過他們再見面如親人般以禮相待，明白彼此關係無法回到當年。Kelly說與影帝謝君豪合作有壓力，但過足戲癮，她表示拍攝時很緊張，雖現場沒有收音，但他們有對白、有走位，感覺像拍戲一樣。她在MV結尾時的笑容拍了兩take，一take是懷着複雜心情的強顏歡笑，另一take是較直接，釋懷的笑容，最後導演選了後者，不想故事太沉重。

《我的親人》由林若寧填詞，韓國音樂人Yoo Jeong Hyeon編曲，Kim Ki Won作曲，以及由Bea Yeoun Hee監製。

面對韓國音樂人不能失禮

Kelly稱進入錄音室時心情緊張，因韓國團隊帶來聲樂教練一同錄音。她說首歌個key非常高，問聲樂教練是否真的要唱這個key，對方叫她練習。她面對韓國人唱歌，不能太失禮，所以盡量發揮，練習了一段時間，唱完後他們都拍掌讚好，她頓時放鬆下來，因唱得出他們要求的效果。她也被林若寧的詞感動，「每次讀歌詞都會眼濕濕，因為當一個曾經愛過的人如今要變成親人，真的很慘，是10級的慘！不能在一起又要祝福他，是最傷感的。每次唱『如知己如姊妹對你』，我都會打冷震」。

娛樂組

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